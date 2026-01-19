Protestan en Victoria por feminicidio de Karla





Ciudad Victoria, Tamps.-

Con fotografías de su hija, mantas y cartulinas, la señora Elizabeth Roses Ramírez se manifestó la mañana de este lunes de forma pacífica en las escalinatas de Palacio de Gobierno del Estado para exigir justicia para su hija Karla, quien el 19 de septiembre fue asesinada por su exnovio en la ciudad de Altamira.

"Karla era una adolescente de 14 años que fue ultimada el día 19 de septiembre en la madrugada, por su exnovio, el cual le propinó 43 puñaladas con arma blanca, las cuales le quitaron la vida", explicó la señora Elizabeth.

¿Qué ocurrió con Karla en Altamira?

Han transcurrido un año y cuatro meses, tiempo en el cual no se ha cansado de exigir justicia, apoyada también por colectivos feministas. Según las investigaciones, en aquel entonces Karla estaba en primer grado del Colegio de Bachilleres cuando fue atacada en una brecha cerca del fraccionamiento Jardines de Arboledas.

Como probable responsable de la muerte de la adolescente fue detenido su exnovio, Xabiany "G", quien fue vinculado a proceso por un juez el 24 de septiembre por el delito de feminicidio.

Detalles del caso de feminicidio en Altamira

De entonces a la fecha, la madre de la víctima afirmó que se han registrado dilataciones, "en cuestiones que él no se presentaba porque se había caído, y ciertas cosas de esa manera. Pero el 4 de diciembre pasado concluyó la etapa intermedia y ya fuimos notificados para la apertura de juicio oral que será el próximo 30 de enero en Altamira, Tamaulipas", detalló.

Reiteró que lo que buscan es una sentencia máxima de 60 años de prisión y por ello alzan la voz para exigir justicia. Y añadió: "El agresor está detenido, está vinculado bajo proceso, y pues esperamos tener ese juicio transparente, no queremos dejar ninguna ventana que de acceso a la impunidad y a la corrupción".