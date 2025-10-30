Avanza la electrificación del 100% de Tamaulipas

En conferencia de prensa, el secretario de Desarrollo Energético, Walter Julián Ángel Jiménez, presentó el avance del programa "Electrificación al 100%", donde señaló que Tamaulipas se convertirá en el primer estado del país en concretar la electrificación en todo el territorio.

Como parte del plan de trabajo de la administración del gobernador Américo Villarreal Anaya, la Secretaría de Desarrollo Energético ha visitado 41 de los 43 municipios del estado para identificar a las personas en situación de rezago que aún no cuentan con acceso a este servicio.

Ángel Jiménez explicó que el programa se desarrollará de 2025 a 2028, en coordinación con el DIF Tamaulipas y la Secretaría de Bienestar, priorizando la colaboración interinstitucional, la eliminación de duplicidades y la optimización de los recursos públicos y sociales.

Asimismo, puntualizó que este proyecto va de la mano de la justicia energética como lo señala la presidenta Claudia Sheinbaum Pardo.

Por su parte, el subsecretario de Electricidad y Energías Renovables, Roberto Manuel Rendón Mares, informó que la próxima semana se concluirán las visitas a la totalidad de los municipios del estado.

En coordinación con cada cabecera municipal, se proporcionará información clave derivada de un censo sobre las personas que aún no cuentan con acceso a la energía eléctrica.

Añadió que se entregarán sistemas fotovoltaicos en las zonas rurales donde la Comisión Federal de Electricidad (CFE) no tiene cobertura, asegurando que toda la población tamaulipeca cuente con energía eléctrica.



