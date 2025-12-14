Turismo religioso detona economía

El turismo religioso se perfila como uno de los principales motores económicos para el municipio de Hidalgo, donde el santuario de El Chorrito podría recibir una derrama anual de 6 millones de pesos a los comercios locales.

Así lo dio a conocer el secretario de Turismo del estado, Benjamín Hernández Rodríguez, quien destacó que actualmente el sitio recibe cerca de 65 mil visitantes al año, cifra que podría incrementarse hasta los 75 mil con la inauguración del Monumento de la Virgen de la Misericordia.

El funcionario explicó que, con las nuevas acciones impulsadas por el gobierno estatal y municipal, se prevé un aumento importante en la afluencia.

Hernández Rodríguez subrayó que el Chorrito es el punto con mayor flujo de turismo religioso en la entidad, incluso por encima de otros estados como Nuevo León o Veracruz.

Indicó que el reto no es únicamente atraer a más peregrinos, sino lograr que permanezcan más tiempo en la región, wn ese sentido, explicó que la estrategia contempla ampliar la oferta turística.

Dijo que se busca que la gente "sí venga a ver a la Virgen, sí al turismo religioso, pero también para que tengan más actividades acá en el Chorrito y en todo lo que es Hidalgo".

El secretario detalló que, tan solo en la jornada actual, se esperaba la llegada de más de cinco mil personas para participar en las actividades religiosas, incluida la misa programada.

Comentó que el sitio se encontraba listo para recibir a los visitantes y que el acceso al monumento será completamente gratuito.

Como parte del reforzamiento turístico, Hernández Rodríguez explicó que se trabaja en la creación de nuevas rutas y en el ordenamiento del destino, a fin de que los visitantes tengan una experiencia más completa.

ACTIVIDAD CLAVE EN LA REGIÓN

En materia de infraestructura, el titular de Turismo informó que Obras Públicas del Estado y el Municipio han intervenido en la mejora de caminos, estacionamientos y espacios públicos.

Precisó que los estacionamientos están siendo acondicionados, al igual que la plazoleta del santuario, mientras que Obras Públicas, Seduma e Itavu participan en acciones de ordenamiento territorial y mantenimiento del entorno.

Hernández Rodríguez reconoció que, hasta hace poco, se contaba con información turística limitada sobre el Chorrito, pero aseguró que actualmente existe coordinación entre el estado y el municipio para detonar su potencial.