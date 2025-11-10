Crece en Tamaulipas el ´sueño mexicano´

El "sueño americano" se ha convertido en el "sueño mexicano", donde los migrantes prefieren quedarse en Tamaulipas para buscar mejores oportunidades laborales, aseguró el director del Instituto Tamaulipeco para los Migrantes, Juan José Rodríguez Alvarado.

Explicó que históricamente Tamaulipas se ha identificado como zona de tránsito hacia Estados Unidos, sin embargo, en el último año se ha convertido en un destino para nacionales y extranjeros que deciden establecerse en busca de mejores oportunidades.

Este cambio de tendencia, insistió, obedece a factores tanto externos como internos, y representa un nuevo desafío para las Migración nacional y estatal.

"Ya México es un país principalmente de destino. La complejidad para ingresar a Estados Unidos, el cierre que hay de la frontera para las personas que tienen esa intención, ha hecho que muchos, buscando una opción, encuentren que México también les puede generar el desarrollo que están buscando".

Rodríguez Alvarado apuntó que el fenómeno también se replica en el noreste del país, donde Tamaulipas y Nuevo León encabezan la lista de entidades que atraen migrantes.

"Tamaulipas es un estado de destino de algunos migrantes que vienen a asentarse, que vienen procedentes de otros países y que ven la oportunidad económica para poder desarrollarse", dijo.

De acuerdo con el titular del instituto, este cambio demanda planeación pública y atención institucional para acompañar a los nuevos flujos migratorios.

"El reto institucional que tenemos en Tamaulipas, como debe de tener Nuevo León u otros estados en desarrollo, es precisamente prever las políticas y las acciones públicas para poder asentar a estos flujos que tienen como destino el estado", puntualizó.

Rodríguez Alvarado destacó que los migrantes aportan un plus con conocimientos y mano de obra para el desarrollo de los municipios y diferentes zonas de Tamaulipas.

"Los migrantes aportan cultura, aportan capacidades, realmente la migración es un punto de desarrollo. Los migrantes son agentes de desarrollo tanto en el lugar que se dirigen como en el lugar de donde vienen", expresó.

El fenómeno, dijo, también refleja una reducción en los cruces hacia Estados Unidos, toda vez que las cifras de la Unidad de Política Migratoria muestran una caída del tránsito migratorio por Tamaulipas.

"Tenemos menos de 200 personas que se quedaron en las fronteras, cuando hemos tenido flujos de 30 mil personas. El tránsito por Tamaulipas se ha reducido significativamente; la repatriación también se ha reducido", detalló.

El funcionario señaló que la baja en la migración hacia el país vecino se debe, en parte, a las políticas restrictivas implementadas por el presidente Donald Trump.

"El sueño americano ya no es tan accesible como anteriormente. Las políticas antiinmigrantes que se han estado publicando en el país vecino han desalentado el tránsito y el ingreso a Estados Unidos de personas que anteriormente circulaban por Tamaulipas", explicó.

En contraste, México se ha convertido en una alternativa de vida y desarrollo para quienes buscan estabilidad.

Finalmente, Rodríguez Alvarado advirtió que el mayor riesgo sería no atender a tiempo este fenómeno migratorio, más allá de verlos como un problema.

"Lo negativo sería no prevenir, no estar atentos a estos tipos de fenómenos o seguir invisibilizando las conductas de la migración y no tomar acciones. La migración ha dado muestra en toda la historia de que es un fenómeno social que siempre aporta, que genera desarrollo, pero que es importante la manera en que cada estado atienda a su migración", concluyó.

EN NÚMEROS

Migrantes: 200 en la frontera de Tamaulipas.

Repatriados:

16,349

Originarios de la entidad:

2,726

Orientaciones de protección a migrantes:

1,911

Residentes temporales:

277

Residentes permanentes:

133

Migrantes indocumentados en 2025:

940