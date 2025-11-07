Genera el huachicol fiscal una competencia desleal

La presencia del huachicol fiscal en la zona centro del estado ha generado una competencia desleal en el sector gasolinero, reveló el empresario Jorge García.

Explicó que están enfrentando un doble reto, por un lado la venta ilegal de comobustibles, y las pérdidas económicas ocasionadas por los retrasos en la entrega de permisos para operar nuevas estaciones de servicio, luego de la desaparición de la Comisión Reguladora de Energía (CRE).

Detalló que varios proyectos de inversión permanecieron detenidos durante meses a raíz del cambio que trasladó las funciones de la extinta CRE a la recién creada Comisión Nacional de Energía, organismo que ahora depende directamente del Ejecutivo federal.

"Hay competencia dispareja en el sentido de las estaciones establecidas y que operan dentro del marco de la ley. Lo que se vuelve a veces una competencia desleal es el famoso huachicol, porque es un producto que se vende más barato y que no paga impuestos", advirtió García.

El empresario subrayó que esta práctica no solo distorsiona el mercado, sino que también pone en riesgo a los consumidores y erosiona los ingresos públicos que deberían destinarse al mantenimiento de infraestructura y Según García, la transición administrativa provocó que numerosos trámites quedaran en pausa, afectando tanto a empresarios como a trabajadores que esperaban incorporarse a las nuevas estaciones.

El representante gasolinero detalló que algunos proyectos llevan más de un año listos, con infraestructura instalada, bombas montadas y personal en lista de espera, pero sin poder iniciar operaciones por la falta de autorizaciones formales.

"Sí hubo burocratismo, pero ha estado ya empezando a fluir", comentó.

Pese al rezago, García reconoció que los permisos "ya están empezando a fluir", lo que permitiría la apertura gradual de nuevas estaciones en los próximos meses. "Esperemos que se normalice la situación para que puedan empezar a abrir los establecimientos que hasta la fecha todavía permanecen cerrados", dijo.

Mientras tanto, el sector mantiene su expectativa de crecimiento impulsado por el aumento del parque vehicular y la llegada de nuevos inversionistas, aunque advierten que sin reglas claras ni una vigilancia efectiva contra el combustible ilegal, la competencia continuará siendo desigual.

"Más que todo, los que están dentro del mismo ramo lo que quieren es expandirse, pero necesitamos que las condiciones sean parejas para todos", puntualizó García.



