Aseguran 70 mil litros de gasolina en operativo en Tamaulipas

El Gabinete de Seguridad informó del aseguramiento de 70 mil litros de gasolina en Tamaulipas durante una revisión aleatoria que hicieron elementos del Ejército Mexicano al conductor de un tractocamión. El hallazgo se dio dentro de la "Operación Frontera Norte" realizada los días 10, 11 y 12 de octubre de 2025.

En el reporte, la dependencia federal refiere que elementos del Ejército Mexicano realizaron revisiones aleatorias a vehículos en la carretera Victoria-Tula a la altura del municipio de Jaumave, Tamaulipas.

Una de esas revisiones se practicó al conductor de un tractocamión, dando como resultado el hallazgo de 70 mil litros de gasolina sin que pudiera confirmar la situación legal del hidrocarburo.

Derivado de ello, se detuvo a la persona, se aseguró el combustible y el tractocamión con dos autotanques, informó el Gabinete de Seguridad.

Durante este fin de semana, las autoridades también realizaron acciones coordinadas como detenciones, cateos, aseguramientos de armas de fuego y de distintos tipos de droga en: Chiapas, Chihuahua, Ciudad de México, Estado de México, Guanajuato, Guerrero, Jalisco, Morelos, Nayarit, Nuevo León, San Luis Potosí, Sinaloa, Sonora, Tabasco y Quintana Roo.