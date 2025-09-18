Participa Tamaulipas en ejercicio de emergencia

La Coordinación Estatal de Protección Civil prepara el envío de mensajes de texto masivos a los celulares en Tamaulipas para alertar sobre emergencias y desastres naturales.

Luis Gerardo González de la Fuente, coordinador PC informó que el estado participa en las pruebas del alertamiento vía celular que será activado a nivel nacional por la Coordinación Nacional de Protección Civil y el Centro Nacional de Prevención de Desastres (Cenapred).

"Estamos trabajando en ello y no para sismos, específicamente, sino por ejemplo un alertamiento vía teléfono celular sobre a lo mejor lluvias, alguna zona que tengamos que evacuar", explicó.

De acuerdo con González de la Fuente, este sistema permitirá a la población recibir mensajes sobre hipótesis de emergencias como incendios, derrames de hidrocarburos o lluvias intensas.

El sistema estará focalizado a municipios y regiones de la entidad, para que llegue solo a quienes se encuentran cerca de la zona de desastre, y no alertar a toda la población.

Para este 19 de septiembre se hará la primera prueba a nivel nacional, y recalcó que el mensaje incluirá la leyenda de "simulacro" para evitar pánico.

"Para que no caigan en desesperación o en miedo, es un simulacro en el mensaje que llega, en el mensaje de texto que llega, ahí te dice que es un simulacro, el cual te pide evacuar, etcétera", puntualizó.

El coordinador de Protección Civil subrayó la importancia de que ciudadanos, empresas y dependencias registren sus inmuebles en las plataformas oficiales para recibir los avisos y participar en simulacros. "Pueden registrarse ustedes en su casa, actuar, no necesariamente tiene que estar en una unidad de emergencia. Ustedes mismos medir sus tiempos", dijo.

Como ejemplo, mencionó que cada persona puede simular su reacción ante un incendio doméstico: "¿Sabes qué? Hay un incendio en la cocina, me voy a mover, agarro mis cosas y me dirijo a una zona segura fuera de mi domicilio. Eso es también medir los tiempos nosotros mismos en nuestras viviendas".

En Tamaulipas más de 72 mil burócratas participarán en el simulacro nacional el próximo viernes 19 de septiembre a las 12:30 horas.

Al momento se han registrado mil 260 inmuebles donde se realizará este tipo de ejercicio, de los cuales 502 corresponden a inmuebles federales, 48 estatales, 27 municipales y 683 privados, en los que participara un promedio de 72 mil 728 personas.

González de la Fuente precisó que la Coordinación Estatal no cuenta con suficiente personal para cubrir todos los inmuebles de manera simultánea, pero ha desplegado brigadas en puntos prioritarios.

"Ahorita se está llevando a cabo el simulacro en el Hospital del Issste... Torre Bicentenario va a ser un punto. Hospitales, Hospital General, Hospital Infantil, el SAT también está solicitando", detalló.

En estos ejercicios colaboran bomberos, tránsito, Guardia Estatal, Cruz Roja y grupos voluntarios.

Sobre la actividad sísmica en Tamaulipas, aclaró que no existe un registro de placas tectónicas activas como en la zona del Pacífico, aunque sí se han detectado movimientos menores en Tula, Bustamante y Miquihuana.

"Son movimientos naturales que tiene la tierra, sin embargo, no está catalogado o no se ha sentido como los sismos que se puedan presentar en Ciudad de México, en Guerrero, Michoacán", dijo.



