Lideran el presupuesto SSP, Educación y Obras

Las secretarías de Seguridad Pública, Educación y Obras serán las más beneficiadas el próximo año, con el mayor incremento de recursos en el Presupuesto de Egresos del 2026.

Un comparativo realizado entre los presupuestos del 2025 y del 2026, se observó que para el ejercicio fiscal 2026, habrá un crecimiento de tres mil 652 millones de pesos adicionales, equivalentes a un incremento de 4.7%.

Las prioridades del próximo año se concentran en seguridad pública, educación, obra pública, inversión social e infraestructura.

El mayor incremento se registra en la Secretaría de Seguridad Pública de Tamaulipas (SSPT), que recibirá mil 89 millones 128 mil consolidándose como el rubro más fortalecido del presupuesto.

El recurso se destinará a la construcción de las estaciones seguras en la frontera de la entidad, adquisición de vehículos, prendas de seguridad y uniformes, cámaras de seguridad, sistemas de seguridad, entre otros.

Dentro de la estrategia se contempla fortalecer el equipamiento y la profesionalización en materia de seguridad pública, así como para aumentar las capacidades de inteligencia y respuesta en la prevención y combate a la delincuencia.

A esto se suman 296.4 millones del Fondo de Aportaciones para la Seguridad Pública (FASP). El Congreso se encargará de aprobarlo.

La Secretaría de Educación también figura entre las principales beneficiadas, con un aumento de 922 millones. lo que anticipa ampliación de programas, fortalecimiento de infraestructura escolar y mejoras en servicios educativos.

En materia económica y social, destaca el incremento a Bienestar Social, que suma 48.9 mdp orientado a programas comunitarios, atención a grupos vulnerables y coordinación municipal.

Entre los programas de mayor gasto se encuentra la dispersión bimestral de despensas a 300 mil familias, lo que representa una erogación anual de 500 millones de pesos.

El Desarrollo Rural también presenta un crecimiento de 20.2 mdp, aunque en los últimos dos años el sector ganadero y agricultor han sufrido por el cierre de la frontera por el gusano barrenador y la tuberculosis; así como la falta de apoyo al campo que ha derivado en una serie de manifestaciones y bloqueos carreteros.

La Secretaría de Obras Públicas registra un incremento de 466 millones, con inversiones en zonas rurales, caminos, conservación de carreteras, construcción de inmuebles propios, así como pavimentación, bacheo y obras prioritarias.

La Inversión Pública, como rubro general, crece 405.6 destinado a impulsar proyectos estratégicos y obra con impacto directo en movilidad, desarrollo urbano y servicios básicos.

En el segmento de organismos autónomos, la Universidad Autónoma de Tamaulipas (UAT) obtiene un incremento de 456.7 millones, convirtiéndose en una de las instituciones con mayor fortalecimiento presupuestal.

El Poder Judicial también verá ampliados sus recursos en 162 millones, sumado a un aumento en la Fiscalía Estatal, que recibirá 170.5 mdp, para fortalecer el trabajo de justicia, la procuración y el combate al delito.

La Comisión de Derechos Humanos incrementa ligeramente sus recursos en 7.5 millones, mientras que el TRIELTAM también presenta un aumento moderado.

RECORTE DE LA DEUDA