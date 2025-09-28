Celebra UAT encuentro de exalumnos

La Universidad Autónoma de Tamaulipas (UAT), a través del Centro de Idiomas para la Niñez y la Adolescencia (CEINA), celebró el encuentro de exestudiantes 'Transformando Vidas', un espacio dedicado a compartir experiencias de formación y a reflexionar sobre cómo el aprendizaje de idiomas abre nuevas oportunidades académicas, profesionales y personales.

Exalumnos como Hugo Garza, Nahomi Valentina Medina Ríos, Velkan Yael Molina Espinosa, Alejandra Hernández Galindo, Adriana Mota Guerrero, Agustín Hernández Escobar y Gerardo Rodríguez Cuéllar regresaron al CEINA para relatar cómo su paso por la institución fortaleció sus habilidades en inglés y francés, permitiéndoles alcanzar metas importantes como intercambios culturales, estancias académicas en el extranjero y desarrollo profesional.

Compartieron cómo su formación en el CEINA les permitió acceder a experiencias internacionales, incluyendo intercambios culturales en Disney, estancias académicas en Canadá y estudios en universidades como la de Chicago, evidenciando que el dominio de un segundo idioma les abrió puertas en sus trayectorias académicas y profesionales, además de contribuir a su desarrollo personal.

En su intervención, la directora del CEINA UAT, Edith Maldonado Díaz, destacó que el encuentro, efectuado dentro de las actividades por el decimosexto aniversario de la creación de este centro educativo, tiene como propósito reconocer el esfuerzo y compromiso de sus exalumnos.

El encuentro reafirmó la importancia de la educación internacional y el aprendizaje de idiomas como motores de desarrollo y oportunidades, motivando a los estudiantes actuales a inspirarse en los logros de quienes han transformado sus vidas gracias al CEINA UAT.