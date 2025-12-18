Obliga la IA transformar educación en Tamaulipas

Al menos dos de cada tres estudiantes de universidad utilizan inteligencia artificial de manera regular en Tamaulipas, una tendencia que obliga a replantear los procesos de enseñanza, capacitación docente y uso de nuevas tecnologías en el sistema educativo, reconoció el secretario de Educación del estado, Miguel Ángel Valdez García.

El funcionario explicó que, aunque la cifra corresponde a un dato preliminar a nivel nacional, la Secretaría de Educación de Tamaulipas ya inició una encuesta censal entre estudiantes de instituciones públicas y privadas para conocer el comportamiento real en la entidad, la cual indica que la tendencia es similar.

"Los resultados preliminares es que ya dos de tres estudiantes que tenemos en México utilizan por lo menos unas cuatro o cinco veces a la semana la inteligencia artificial", expuso.

Valdez García señaló que la cobertura de la encuesta abarca nivel Superior, y confió en que los resultados finales confirmen una tendencia similar en Tamaulipas, al tratarse de un estado fronterizo y con alto acceso a tecnología.

"En Tamaulipas no hay estadística todavía, es a nivel nacional, ahorita no hay estadísticas hasta que terminemos la encuesta, pero yo apuesto que va a salir igual, dos de tres", afirmó.

La IA no sustituye al maestro, pero sí transforma el aula.

"La inteligencia artificial generativa y la tecnología de la información, como dice el gobernador, en la sociedad del conocimiento, es un tema que tenemos que analizar muy profundamente", señaló.

En ese sentido, anunció la primera capacitación oficial en inteligencia artificial dirigida a docentes y directivos, la cual se realizará el 15 de febrero en Tampico, mediante un congreso internacional especializado.

"Vamos a tener un congreso internacional para directivos y maestros lleva por tema humanismo e inteligencia artificial", informó Valdez García.

Precisó que el evento no será abierto al público en general y que estará enfocado en la formación de 500 directores de primaria, secundaria y preparatoria, con la participación de especialistas nacionales e internacionales.

"Va a ser la primera capacitación oficial que vamos a dar", remarcó.



