Garantiza SET espacios en planteles para alumnos

Desde preescolar hasta bachillerato se tienen asegurados espacios para alumnos que vayan a ingresar al nuevo ciclo escolar, indicó Miguel Ángel Valdez García, titular de la Secretaría de Educación en Tamaulipas.

¿Cuándo son las inscripciones para el ciclo escolar?

Mencionó que a partir del 03 de febrero y hasta el 13 del mismo mes se habrán de llevar a cabo las inscripciones definitivas, por lo que padres y madres de familia deben acercarse a los planteles de su elección a realizar el proceso y que sus hijos tengan un lugar asegurado.

Dijo que, para quienes lo deseen, las inscripciones las podrán realizar de forma virtual, para lo cual se trabaja actualmente en una plataforma; sin embargo, reconoció que un gran porcentaje prefiere hacerlo de manera presencial.

Detalles sobre la modalidad de inscripción virtual

"Recordarles a los papás que es una obligación la educación básica para los hijos; recordarles que es muy importante que del 3 al 13 de febrero hagan esto que llamamos preinscripción, porque eso les asegura un lugar en la escuela de su preferencia", reiteró.

Importancia de realizar la preinscripción a tiempo

Pidió a los padres que realicen este trámite durante los tiempos establecidos, ya que, debido a la demanda en ciertas escuelas, se terminan los espacios, sin embargo, reconoció ya no será en el plantel que ellos deseaban, pero habrá disponibilidad en otros.