Se reune alcalde con gabinete económico

Para evaluar la política del Gobierno de Victoria en materia de distribución del ingreso y de impulso a la inversión, el presidente municipal de Victoria Eduardo Gattás Báez se reunió con integrantes del Gabinete Económico, encabezado por la Tesorera María Guadalupe de los Reyes Acosta.

Reunidos en la sala de juntas, establecieron acuerdos para coordinar la política financiera, estrategias de promoción y apertura de nuevas empresas, a través de la simplificación de trámites administrativos y de servicios que brinda el gobierno municipal por medio de las secretarías y áreas de la administración.