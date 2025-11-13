Se suma Victoria a integración de Comités de Paz

En el compromiso y la voluntad de fortalecer la paz social en Victoria, el alcalde Eduardo Gattás Báez participó, vía zoom, en la reunión de trabajo para la implementación de los consejos de Paz y Justicia Cívica en el estado de Tamaulipas.

¿Qué ocurrió?

En su intervención, agradeció a las organizaciones y actores sociales representativos locales que se suman a esta actividad impulsada desde la Secretaría de Gobernación en las 32 entidades federativas y los 235 municipios con más de 100 mil habitantes. Los consejos de Paz y Justicia Cívica son una acción complementaria para sumar a la estrategia nacional de atención a las causas de la violencia, promoviendo el bienestar de las personas, atendiendo causas, implementando estrategias y capacitaciones.

¿Cuál fue la respuesta de las autoridades?