Entrega alcalde obra a vecinos

Para cumplir el compromiso de pavimentación con vecinos de la colonia Tamaulipas, el alcalde de Victoria Eduardo Gattás Báez acudió, en compañía de integrantes del Cabildo, a la calle José Vasconcelos para hacer entrega de la obra.

"Hoy entregamos una vialidad segura y funcional que representa un paso firme hacia una capital más digna que juntos estamos construyendo" expresó Gattás Báez al hacer el corte inaugural de los 1,509 metros cuadrados rehabilitados en beneficio de 8,906 ciudadanos.

A nombre de vecinos del sector, y como gremio beneficiado, Blanca Jasso Valles, dirigente del Sindicato de Trabajadores del Municipio, agradeció a la autoridad municipal la respuesta a la petición de obra que, a partir de hoy, brindará mejor vialidad y movilidad.

En el evento, participó el secretario del Ayuntamiento Hugo Reséndez Silva, funcionarios del gabinete municipal, integrantes del comité directivo sindical y trabajadores del municipio, con quienes dialogó y convivió en su visita.