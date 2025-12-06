Preside Lalo Gattás reunión de Semáforo del Cuidado del Agua

El alcalde de Victoria Eduardo Gattás Báez presidió, junto al secretario de Recursos Hidráulicos para el Desarrollo Social del gobierno del Estado, Raúl Quiroga Álvarez, la vigésima tercera reunión ordinaria del Comité de Seguimiento y Evaluación del Semáforo del Cuidado del Agua.

Acciones de la autoridad para el abasto de agua

En su mensaje de bienvenida a los gerentes de organismos operadores del agua, Gattás Báez agradeció al gobernador Américo Villarreal Anaya el acompañamiento permanente en la toma de decisiones para garantizar el abasto del vital líquido a los tamaulipecos, y el legado hídrico que dejará en la Capital con la construcción de la segunda línea del acueducto.

"El Ing. Américo Villarreal Guerra construyó la primera línea del acueducto y hoy, su hijo, nuestro gobernador Américo Villarreal Anaya asegura el futuro hídrico de los victorenses; sueño, convertido en obra, que tiene el firme y decidido respaldo de nuestra presidenta Claudia Sheinbaum Pardo que ha abrazado la causa del agua como prioridad nacional" expresó.

Detalles sobre la construcción del acueducto

En su intervención, compartió breve informe de las acciones realizadas, a través de COMAPA Victoria, para cuidar y garantizar el abasto de agua, como el pago puntual de consumo del municipio, de pasivos en energía eléctrica, absorción del adeudo heredado y la inversión en rehabilitación de la red de agua potable y alcantarillado.