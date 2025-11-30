Instalan la Mesa de Bienestar en Victoria

En la primera sesión de la Mesa de Bienestar Municipal, presidida por el alcalde de Victoria, Eduardo Gattás Báez se acordó fortalecer la coordinación entre las instituciones de los tres órdenes de gobierno para alinear esfuerzos y atender con precisión las necesidades comunitarias.

Los temas centrales de la agenda temática fueron expuestos por la Directora del Instituto de las Mujeres en Tamaulipas Marcia Benavides Villafranca y los representantes LICONSA, Alimentación para el Bienestar, Becas para el Bienestar y por el municipio el Sistema DIF Victoria y Bienestar Social.