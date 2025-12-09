Disfrutan familias navidad en el 17

El alcalde Eduardo Gattás Báez y su esposa Lucy de Gattás, participaron en el desfile navideño presidido este domingo por el gobernador Américo Villarreal Anaya y su esposa María de Villarreal, presidenta del Sistema DIF Tamaulipas.

Como invitado, el gobierno de Victoria incluyó en el recorrido un carro alegórico con figuras y personajes alusivos a la navidad, el cual fue admirado por las familias victorenses que asistieron al paseo 17 Te Quiero que se llenó de luces, música, regalos y dulces para niñas y niños.

Gattás Báez destacó el gesto humanista del gobernador y la presidenta del DIF al fomentar la convivencia familiar en el marco de la celebración de las fiestas decembrinas, en especial con los habitantes de la Capital de Tamaulipas que se han visto beneficiados con múltiples apoyos.

Al término del desfile, Lucy y Lalo recorrieron el área de juegos mecánicos instalados en la calle Hidalgo por el Ayuntamiento de Victoria, mismos que fueron clausurados tras dos semanas de brindar alegría a miles de familias de manera gratuita.