Reconocen duelo como derecho laboral

Con la intención de reconocer el duelo como un derecho laboral, el Congreso local dio entrada a una reforma de Ley para incrementar de tres a cinco los días hábiles de permiso de luto a los burócratas estatales .

Diputados de la fracción parlamentaria de Movimiento Ciudadano presentaron la reforma al artículo 33 de la Ley del Trabajo de los Servidores Públicos del Estado de Tamaulipas, con el fin de garantizar que toda persona trabajadora cuente con el tiempo necesario para enfrentar la pérdida de un familiar cercano, sin presiones laborales, ni afectaciones económicas.

"La muerte de un ser querido representa una de las experiencias más difíciles que puede atravesar una persona en su vida", señala el documento legislativo presentado por Mayra Benavidez y Juan Carlos Zertuche; agrega que "su impacto trasciende el ámbito emocional, afectando la concentración, la energía, la salud mental y física del trabajador o trabajadora".

Actualmente, la ley estatal otorga tres días de permiso con goce de sueldo por fallecimiento de un familiar en primer grado de consanguinidad o afinidad.

Sin embargo, se considera que este periodo "resulta insuficiente", pues el duelo "no es inmediato" y conlleva "un desgaste emocional elevado, reorganización familiar y trámites funerarios que no se resuelven en 72 horas".

La iniciativa enfatiza que el objetivo es "no depender de la voluntad o criterio del empleador el conceder o no el tiempo necesario para atravesar un duelo. La salud emocional de las personas trabajadoras no debe estar sujeta a la productividad inmediata".

En su exposición de motivos, la fracción de MC asegura que este mecanismo ya se utiliza en el estado vecino de Nuevo León, cambio que consideran está apegado al artículo primero constitucional al garantizar la salud mental como parte del derecho al trabajo digno y al bienestar.

"El permiso de luto con goce de sueldo no es un privilegio, sino un acto mínimo de justicia, dignidad y humanidad", subraya el texto.

Asimismo, los diputados recordaron que diversas instituciones del país ya aplican medidas similares, como el Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado (ISSSTE), que otorga "cinco días hábiles de licencia con goce de sueldo" por fallecimiento de un familiar en primer grado, y a la Suprema Corte de Justicia de la Nación, que prevé el mismo número de días en sus lineamientos administrativos.

"El duelo es una experiencia profundamente humana, inevitable e irrepetible. Frente a la pérdida de un ser querido, Tamaulipas no puede permanecer indiferente ni asumir que las y los trabajadores deben continuar sus labores sin el tiempo necesario para despedirse, reorganizar su entorno y comenzar el proceso de sanación emocional".



