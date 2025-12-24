Amanece Victoria con dos cuerpos sin vida

Alrededor de las 08:00 horas de este martes 23 de diciembre, se reportaron casi de manera simultánea el macabro hallazgo de una cabeza humana y el deceso de una mujer en sitios diferentes de la capital del estado.

La vocería de la secretaria de seguridad pública, informó en su página oficial que las autoridades policiacas atendieron el reporte de hallazgo de restos humanos en la carretera antigua Tula-Victoria a la altura del kilómetro 171 de ciudad Victoria, Tamaulipas.

En lugar del macabro hallazgo presuntamente fue localizada una cabeza humana, restos humanos que estaban sobre una cartulina que llevaba un mensaje.

Los elementos de seguridad y emergencia realizaron los protocolos correspondientes, en tanto que el personal de Servicios periciales y del Servicio Médico Forense, levantaron las técnicas de campo.

Otro grupo de elementos de la Guardia Estatal y de la Fiscalía General de Justicia del Estado de Tamaulipas, se trasladaron a la colonia Barrio del Bosque, sitio donde fue localizado el cuerpo sin vida de una joven mujer, cerca de las vías del ferrocarril.

La ahora occisa, aún sin identificar de unos 30 a 35 años de edad, complexión regular y cabello negro; vestía una blusa tipo mezclilla y un pantalón azul del mismo material.

Las autoridades policiacas que dieron fé del cuerpo sin vida, revelaron que la fémina sin vida, presentaba un golpe en el pómulo derecho, aunque se desconoce si fue producto de un acto violento o de una caída.

EL DATO

