Familia UAT entrega donativo en apoyo a la pequeña Natalia

En un emotivo acto que refleja el compromiso social de la Universidad Autónoma de Tamaulipas con la inclusión y el bienestar de las familias universitarias, el rector Dámaso Anaya Alvarado y su esposa, Lic. Isolda Rendón de Anaya, presidenta de Familia UAT, entregaron un donativo que será destinado a apoyar la salud de la pequeña Natalia Guadalupe Campos Solís, quien, recientemente, concluyó su educación preescolar en el Centro de Desarrollo Infantil (CENDI UAT) en Ciudad Victoria.

El donativo, por un monto de cuarenta y cuatro mil cuatrocientos veintidós pesos con cincuenta centavos, fue recaudado gracias a la solidaridad de la comunidad universitaria y de la sociedad a través de una iniciativa con causa que fue organizada por el Voluntariado de esta casa de estudios, cuyos recursos serán destinados a contribuir con el proceso de dos cirugías de cadera que requiere la pequeña Natalia para mejorar su calidad de vida.

En las oficinas de la rectoría, Dámaso Anaya y su esposa recibieron a Natalia y a sus papás, destacando que este apoyo simboliza el espíritu de unidad y solidaridad que distingue a la UAT, al tiempo que reiteraron el compromiso de la institución con el bienestar de las familias universitarias.

El rector expresó que este donativo representa también un mensaje de esperanza para todas las familias que enfrentan retos extraordinarios, reiterando que la UAT mantiene firme su compromiso de fomentar una educación inclusiva, sensible y de puertas abiertas, que permita a niñas y niños desarrollarse plenamente, independientemente de sus condiciones de vida o de salud.