Cuatro de cada 10 divorcios daña a niños y adolescentes

Cuatro de cada 10 divorcios en Tamaulipas involucran a niñas, niños y adolescentes, lo que representa que alrededor de tres mil 300 menores vivieron el año pasado la separación de sus padres.

Durante una participación sobre la radiografía del divorcio en la entidad, la magistrada de la Novena Sala Civil-Familiar del Supremo Tribunal de Justicia, Teresa Olivia Blanco Alvizo, expuso que el fenómeno del divorcio dejó de ser un tema excepcional para convertirse en una realidad demográfica que exige atención especializada y sensibilidad humana.

La juzgadora advirtió que el volumen de casos refleja un cambio en la estructura familiar, al precisar que en 2024 se tramitaron 10 mil 264 divorcios en Tamaulipas, lo que equivale a 83 divorcios por cada 100 matrimonios celebrados.

Esta estadística coloca a la entidad en el segundo lugar nacional, lo que ha impactado directamente a los menores de edad en Tamaulipas, convirtiendo este tema en uno de mayor peso para el nuevo Poder Judicial Estatal.

"Ce cada 10 divorcios en Tamaulipas, cuatro involucran a niñas, niños y adolescentes", quienes enfrentan la ruptura familiar desde un expediente judicial.

En este contexto, enfatizó que el interés superior del menor debe prevalecer por encima de cualquier conflicto entre adultos.

Explicó que el derecho a la guarda, custodia y convivencia no pertenece a los padres, sino a los menores, al sostener que "los adultos pueden divorciarse con su pareja, pero no existe el divorcio con los hijos", por lo que el tribunal asume el papel de garante de sus derechos.

A este escenario se suma el incumplimiento de las obligaciones alimentarias, uno de los principales factores de conflicto tras la disolución del vínculo matrimonial.

La magistrada reveló que en el 75 por ciento de los casos existe un incumplimiento inicial en el pago de la pensión alimenticia, lo que ha obligado al Supremo Tribunal a fortalecer sus mecanismos de ejecución de cobro para las partes afectadas.

Ante esta situación, detalló que el Poder Judicial ha reforzado medidas como embargos precautorios y la inscripción en el Registro de Deudores Alimentarios Morosos del Estado de Tamaulipas, con el objetivo de garantizar el sustento de niñas, niños y adolescentes afectados por la separación de sus padres.

Blanco Alvizo también alertó que muchas rupturas matrimoniales están acompañadas de contextos de violencia familiar.

En los últimos dos años, se han registrado ocho mil 147 denuncias o incidentes de violencia familiar dentro de juicios sucesorios y familiares, lo que derivó en la emisión de tres mil 200 órdenes de protección, incluyendo casos de violencia vicaria, que representan el 12 por ciento de las medidas dictadas.

La magistrada señaló que los expedientes no deben verse únicamente como carga de trabajo, sino como un reflejo del pulso social de la entidad, que está de por medio la vida de menores de edad, así como analizar el contexto de cada uno de los casos.

"Los números no son solo estadísticas, son vidas humanas", expresó.



