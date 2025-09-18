Prepara la UAT Festival del Folklor Universitario

En el marco de su compromiso con la difusión de la cultura y las artes, y en búsqueda de fortalecer la vinculación con la sociedad, la Universidad Autónoma de Tamaulipas (UAT) organiza la 14.ª edición del Festival del Folklor Universitario Tamaulipas 2025, que se realizará del 26 al 28 de septiembre en Ciudad Victoria.

Este encuentro se consolida como una de las principales plataformas en el estado para preservar y difundir las tradiciones dancísticas de México, además de fortalecer los lazos de hermandad universitaria con instituciones de educación superior de otras regiones del país.

El festival reunirá a tres reconocidas agrupaciones: el Ballet Folklórico de la Universidad de Guanajuato, el Ballet Folklórico Universitario de la Licenciatura en Artes Escénicas de la Universidad de Guadalajara, y el Ballet Folklórico de la UAT, como anfitrión del evento.

Cada uno de estos grupos aportará su talento y experiencia en la interpretación de estampas tradicionales, celebrando así la riqueza cultural y la diversidad de las regiones mexicanas.

Las actividades comenzarán el viernes 26 de septiembre, a las 12:00 horas, en el Gimnasio Multidisciplinario de la UAT Ciudad Victoria, en una función abierta para estudiantes, docentes y personal universitario.

El programa continuará en el Teatro Amalia G. de Castillo Ledón, con presentaciones programadas para el sábado 27 de septiembre, a las 18:00 horas, y para el domingo 28 de septiembre, a las 19:00 horas, en la función de clausura.

Los boletos estarán disponibles desde el jueves 18 de septiembre en la Dirección de Cultura y Arte de la UAT, en las instalaciones de Radio UAT y en las taquillas del Teatro Amalia G. de Castillo Ledón, facilitando el acceso a quienes deseen disfrutar de este encuentro con el arte, la tradición y la danza.