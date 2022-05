Diputada tiene otros datos: no hay médicos

Las vacantes ahí están, la prioridad es darle esa lista a los médicos mexicanos, pero aquí la finalidad es que se tenga una atención médica para todos, de lunes a viernes". Casandra Prisilla de los Santos Flores, Diputada local de Morena

Tamaulipas podría ser uno de los estados en ser beneficiados con la importación de médicos cubanos los cuales serán asignados a comunidades remotas o de difícil acceso, esto lo señaló la presidente de la Comisión de Salud en el Congreso local, Casandra Prisilla de los Santos Flores, al destacar que en la entidad se cuenta con más de 250 vacantes de especialistas y médicos en general.

"Hay muchos médicos que no quieren venir a laborar – aunque sean especialistas de nosotros –, el Hospital General Regional 270 que está alejado de la ciudad de Reynosa muchos médicos no querían ir por la inseguridad, hay otras partes en nuestro país en donde los ejidos, las comunidades que están muy alejadas no pueden, o no quieren ir", mencionó la diputada por Río Bravo, "las vacantes ahí están, fue prioridad es darle esa lista a los médicos mexicanos, pero aquí la finalidad es que se tenga una atención médica para todos, de lunes a viernes".

En este sentido, el presidente Andrés Manuel López Obrador señaló – en rueda de prensa ´Mañanera´ desde Palacio Nacional – que el próximo martes dará a conocer la lista total de plazas vacantes en clínicas y hospitales de todo el país, asimismo se abrirá la contratación de médicos mexicanos para cubrir estos puestos por lo que los 500 especialistas cubanos que habrán de llegar al país en los próximos meses sólo ocuparán los lugares que continúen sin cubrirse.

Personal médico de la zona sur, incluso el dirigente de los trabajadores de la salud, Adolfo Sierra Medina, han señalado que en Tamaulipas existen suficientes médicos especialistas para atender la demanda, lo que no hay son plazas laborales en el sector público.