Solicitan dignificar abogacía y proteger más a la familia

El ejercicio de la abogacía debe sustentarse en principios éticos y responsabilidad social, no en la generación deliberada de conflictos familiares para obtener beneficios económicos, advirtió el presidente del Colegio de Abogados de Tamaulipas, José Isabel Luna Chávez.

Luego de asistir a la sesión pública del Pleno del Poder Judicial del Estado, dijo que "el abogado no debe de romper una familia con el fin de cobrar; no debe de limitar la convivencia de padres con hijos ni emproblemar a una familia para obtener un honorario. Eso no es digno ni ético", acotó.

Lo anterior, el respuesta a la ley que se contempla modificar para sancionar con hasta siete años de cárcel a los abogados que mientan en los juicios donde estén involucrados menores de edad.

Luna Chávez subrayó que el gremio rechaza de manera tajante conductas como la manipulación de menores, la elaboración de denuncias falsas o la exageración de conflictos legales con fines económicos.

"Es increíble cómo en algunos casos el menor se convierte en un trofeo a ganar o en una moneda de cambio, y eso tiene un impacto social muy fuerte", expresó.

En ese contexto, señaló que el Colegio de Abogados de Tamaulipas, considerado el más numeroso y organizado del estado con 200 litigantes, ha asumido el compromiso de dignificar la profesión, mediante la autorregulación, la aplicación estricta de un código de ética y la promoción de reformas legales que contribuyan a reducir conflictos.

El líder del Colegio respaldó las iniciativas para sancionar la falsedad dentro de los juicios, siempre que se apliquen de manera equitativa.

"La falsedad la puede cometer cualquiera: las partes en un juicio o los abogados. Si es para todos, está bien, porque no podemos ser instrumentos de capricho", afirmó.

Explicó que el Colegio cuenta con un código de ética, un reglamento interno y un procedimiento sancionador, mediante el cual cualquier abogado que incumpla los principios establecidos puede ser separado del gremio.

"Quien no quiera seguir el código de ética simplemente no es parte del Colegio", puntualizó.

Asimismo, alertó sobre los riesgos de la exposición mediática de los procesos judiciales, práctica que, dijo, distorsiona la percepción pública de la justicia y puede presionar indebidamente a los jueces para emitir un fallo a favor de una de las partes, a pesar de no ser la correcta.

"Hoy en día, con mentiras y un buen trabajo en medios, en apariencia parece que alguien tiene la razón, pero cuando el juez revisa el expediente se encuentra con otra realidad. El juez sabe lo que tiene que hacer, pero a veces no lo hace por miedo a ser linchado mediáticamente, y eso es algo que tenemos que apagar".

En ese sentido, el Colegio impulsará propuestas de medidas cautelares que eviten que los asuntos judiciales se ventilen públicamente antes de resolverse en tribunales, con el objetivo de proteger el debido proceso y la estabilidad social.

Señaló que dentro de un mes volverá al Pleno del Poder Judicial con un paquete de reformas elaboradas desde la experiencia práctica del litigio.

"Ya no nada más se trata de legislar desde el escritorio o con personas que no litigan; el gremio tiene que ser escuchado porque muchas leyes o reformas se redactan mal pulsadas y luego generan problemas sociales", sostuvo Luna Chávez.



