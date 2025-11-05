Inaugura Lucy de Gattás Copa Intersecundarias

Con la participación de 300 estudiantes, arrancó la 1ª Copa Unión Intersecundarias 2025, la cual inauguró la presidenta del Sistema DIF Victoria, Lucy de Gattás, en las instalaciones de Unidad Deportiva Revolución Verde.

¿Qué ocurrió?

Con la patada inicial, abrió oficialmente las actividades del magno evento deportivo en el que participan equipos representativos de doce escuelas secundarias de Ciudad Victoria en las categorías varonil y femenil, jóvenes de 12 a 15 años de edad.

En el arranque de las acciones, Lucy de Gattás agradeció a los más de 46 patrocinadores que se suman al trabajo del DIF Victoria para fomentar el deporte y vincular a la juventud en la práctica de actividades saludables y de sana convivencia.

¿Cuál es la reacción de los involucrados?

Recordó, a las y los jóvenes participantes, que la competencia no se trata solo de ganar un torneo, sino de divertirse y participar con pasión, con respeto y mucho corazón en los días que se desarrollará la justa deportiva.