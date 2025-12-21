Implementa la UAT innovación en estufas ecológicas en medio rural

Mediante el uso de tecnologías desarrolladas en sus áreas de investigación, la Universidad Autónoma de Tamaulipas (UAT) colabora con el Sistema para el Desarrollo Integral de la Familia de Tamaulipas (DIF) en el proyecto de estufas ecológicas que impulsa esta dependencia estatal en beneficio de las comunidades rurales más vulnerables.

La colaboración universitaria, que responde a las políticas institucionales del rector Dámaso Anaya Alvarado, se ha llevado a cabo con la participación del Cuerpo Académico de Ciencia de Datos de la Facultad de Ingeniería y Ciencias (FIC), analizando las emisiones derivadas de las cocinas tradicionales, cuyos resultados han permitido orientar el diseño de una estufa ecológica de máxima eficiencia, seguridad y sin dañar la salud del usuario.

¿Cómo se diseñaron las estufas ecológicas?

El proyecto ha estado a cargo del Dr. Edgar Tello Leal y la Dra. Bárbara Macías Hernández, y en una segunda fase, el Instituto Tamaulipeco de Capacitación para el Empleo (ITACE) se encargó de la fabricación de las estufas ecológicas atendiendo las recomendaciones de los investigadores de la UAT.

Tello Leal explicó que analizaron la temperatura de la estructura y trabajaron en el diseño para incrementar la eficiencia y evitar problemas de seguridad al momento de su uso. La estufa se reforzó con fibra de vidrio y una cubierta de aluminio, y se recubrió el interior con lámina, dándole forma para dispersar calor.

Mencionó que para evaluar el desempeño de la estufa hicieron más de treinta pruebas mediante el monitoreo de la calidad del aire en una vivienda ubicada en el Ejido Ricardo García, del municipio de Tula, en el que midieron doce contaminantes relacionados con la combustión de la leña.

Resultados del monitoreo de emisiones en el Ejido Ricardo García

Indicó que en el interior usaron diecisiete sensores y en el exterior dieciséis, todos con tecnología de Internet de las cosas con datos en tiempo real. Precisó que el monitoreo se hizo por veinticuatro horas, siete días de la semana, por casi por dos meses y como resultado obtuvieron que la reducción en emisiones de material particulado era del 43 %, solamente en el cambio de estufa.

Señaló que, en el análisis de los compuestos orgánicos volátiles, que, en este caso, son alrededor de noventa y siete contaminantes, se apreció una reducción del 30 % comparando la estufa convencional. Añadió que los resultados favorables se dieron gracias a que la estufa ecológica cuenta con un sistema de extracción muy eficiente.

Impacto de la tecnología en la salud de las comunidades

Puntualizó que la tecnología utilizada se convierte en un valioso instrumento para cuantificar la reducción de emisiones y los beneficios a la salud; siendo un claro ejemplo de cómo la innovación de vanguardia puede unirse con un impacto social directo.

El Dr. Edgar Tello Leal, lidera el Cuerpo Académico de Ciencia de Datos, y entre sus principales trabajos están una aplicación móvil multiplataforma y un dash board web interactivo, que se ha aplicado en el municipio de Tampico y en proyectos con el DIF Tamaulipas, que combina sensores de bajo costo, Inteligencia Artificial y redes neuronales para medir y predecir en tiempo real los niveles de contaminación del aire.

El investigador de la UAT cuenta con dos diseños industriales registrados ante el Instituto Mexicano de la Propiedad Industrial (IMPI) y dos programas de software ante el Instituto Nacional del Derecho de Autor (INDAUTOR).