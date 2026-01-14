Tamaulipas

Reconocen labor de voluntarios en comités escolares

Los beneficiados se encuentran inscritos en el padrón de los programas de desayunos escolares y con ello se busca agradecer el apoyo para la correcta nutrición de los alumnos
  • Por: Omar Hernández
  • 14 / Enero / 2026 - 04:01 p.m.
Un total de 1,500 pesos fueron otorgados a los voluntarios


CD Victoria, Tamps.-

El Sistema para el Desarrollo Integral de la Familia, presidido por María de Villarreal, reconoció la labor que llevan a cabo padres y madres de familia que operan los Comités de Desayunos Escolares, así como de los Comités de Comedores Comunitarios.

¿Qué acciones realiza el DIF Tamaulipas?

A través de un estímulo económico, se agradeció el esfuerzo realizado por más de 9 mil 300 personas que prestan sus servicios en los 43 municipios del estado, llevando una comida a los alumnos en edad escolar.

Detalles sobre el reconocimiento a padres de familia

Esta es la tercera ocasión que se realiza esta acción, como parte del impulso a los proyectos desarrollados por la Dirección de Programas Alimentarios del DIF Tamaulipas, reconociendo el compromiso de quienes dedican su tiempo y esfuerzo a favor de una mejor calidad de vida para los estudiantes.

Impacto de los Comités de Desayunos Escolares

Las entregas comenzaron el pasado 12 de enero y se prevé culminen el próximo jueves 22 de enero, dando los apoyos a cada persona voluntaria inscrita en el acta constitutiva de los programas Desayunos Escolares y Comedores Comunitarios "Con Voluntad Paz y Esperanza".

