Dan ultimátum a Didi y Uber en Tamaulipas

En las próximas semanas los 12 mil choferes de las plataformas Didi y DiDi deberán estar al corriente con el pago del tarjetón y cubrir el pago de otros impuestos para poder prestar el servicio en la entidad, alertó el subsecretario del Transporte Público, Armando Núñez Montelongo .

Explicó que se les dio una prórroga de siete dias para regulari su sitación, de lo contrario, no se les permitirá continuar prestando el servicio, bajo el argumento que es una medida de seguridad para los usuarios de las plataformas.

Todos los choferes, insistió, deberán llevar su tarjerón en la parte trasera del vehículo para que los usuarios puedan identificar quién es el conductor y si las placas coinciden con los datos de la aplicación.

Sin embargo, explicó que el proceso de regularización no tiene carácter punitivo ni recaudatorio, sino que busca ordenar la prestación del servicio y garantizar seguridad tanto para usuarios como para los propios conductores.

"No se trata de una medida recaudatoria, más bien es una medida regulatoria. Nosotros como Estado estamos obligados a dar seguridad al usuario, que llegue la persona que pidió y el vehículo que pidió".

Actualmente, el tarjetón de operador y el de vehículo tienen un costo de 20 Unidades de Medida y Actualización (UMAs) cada uno, lo que equivale a poco más de 2 mil pesos en total.

Es decir, si los más de 12 mil choferes cumplen con ese trámite ante las oficinas de la Subsecretaría del Transporte, el Estado recaudará 24 millones de pesos.

El trámite es obligatorio conforme al artículo 35 de la Ley de Transporte de Tamaulipas, y aplica para todos los choferes que prestan servicio mediante plataformas digitales.

Núñez Montelongo informó que la Secretaría de Finanzas analiza permitir el pago en tres parcialidades, a petición de los propios conductores, mientras que la Subsecretaría de Transporte accedió a otorgar una prórroga de siete días hábiles para completar el registro y el pago.

"Nos dijeron que sí, que están viendo el cómo se pueda pagar en tres parcialidades. Y otro de los puntos que pidieron es que no les retiremos las unidades, sino que tengamos siete días para pagar, y a eso accedimos", explicó.

Hasta el momento, en Ciudad Victoria se han registrado alrededor de 600 operadores, quienes han acudido voluntariamente a las oficinas de la dependencia para cumplir con los requisitos; mientras que en Reynosa, Matamoros y Nuevo Laredo van más de mil registros por cada municipio.

Aclaró que las unidades no están siendo multadas ni trasladadas al corralón, sino únicamente inmovilizadas temporalmente en caso de detectar que carecen del tarjetón o de la documentación requerida.

"No los estamos multando, simplemente se les inmoviliza la unidad y se les dice: ve y paga tu tarjetón. La multa son 41 UMAs, pero no estamos aplicándola, es prácticamente una invitación", subrayó.

Por último, insistió que la regulación busca frenar irregularidades detectadas en las plataformas, como la suplantación de identidad de conductores, vehículos no autorizados o con vidrios polarizados, y la falta de información confiable para los usuarios.

"A veces no llega el operador que se pidió o el vehículo no corresponde. Incluso hay casos donde una mujer pide un chofer y llega un hombre. Lo que queremos es que el ciudadano sepa que el conductor que llega es el que pidió y que el auto está debidamente registrado", dijo.

Hasta ahora, insistió la Guardia Estatal no ha registrado incidentes graves relacionados con choferes de aplicaciones, aunque Núñez Montelongo reconoció que sí existen quejas menores por inconformidades con el servicio.

"Gracias a Dios no hemos tenido reportes de asaltos o agresiones, solo quejas de usuarios porque no llegó el chofer o el vehículo que pidieron", señaló.