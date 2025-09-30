Saturan hospitales por diabetes e hipertensión

Las enfermedades crónico-degenerativas como la diabetes y la hipertensión son las principales causas de saturación en el sistema hospitalario de Tamaulipas, reconoció el secretario de Salud estatal, Vicente Joel Hernández Navarro.

Detalló que estas patologías generan complicaciones graves que terminan por ocupar la mayor parte de los servicios de alta especialidad, como problemas renales, de la vista, y otros órganos vitales.

"Todo esto, las complicaciones, los pacientes que sufren problemas con su riñón, insuficiencia renal, pues ameritan hemodiálisis y necesitan el número aumentado de tal manera que se vuelve insuficiente. Pero también podemos decir que los pacientes se complican y necesitan medicamentos en las áreas de terapia intensiva. Entonces, se saturan los hospitales con la situación de las poblaciones", explicó.

En el marco del Día Mundial del Corazón, el secretario subrayó que las enfermedades cardíacas y la diabetes son la principal causa de defunciones en Tamaulipas, problema agravado por los estilos de vida poco saludables, y la falta de ejercicio.

"Los cambios de estilo de vida son fundamentales en lo que ha sido la modernidad. Comida chatarra, comidas procesadas, falta de ejercicio, estrés, el aumento del estrés. Todo eso conlleva a que aparezcan las enfermedades crónico-degenerativas o que aparezcan en más temprana edad", advirtió.

Para contrarrestar esta tendencia, mencionó que el Estado creó la Dirección de Medicina de Estilo de Vida Saludable, la única en el país en su tipo, con más de 9 mil profesionales de la salud capacitados para dar acompañamiento a pacientes.

"Decimos que el paciente tiene que tomar su batuta, pero es importante que el médico esté capacitado. Llevamos más de 9 mil profesionales en la salud capacitados en este rango", señaló.

AUMENTAN DENUNCIAS POR NEGLIGENCIA

Al panorama de saturación se suma la inconformidad ciudadana. El titular de la Comisión Estatal de Conciliación y Arbitraje Médico (CECAM), Tofic Salum Fares, informó que al cierre del tercer trimestre se acumulan 212 denuncias por presunta negligencia médica en Tamaulipas, principalmente en los municipios de Victoria, Tapico y Reynosa.

"Estamos cerrando el tercer trimestre con cifras todavía que se pueden mover. Estamos hablando de 212 atenciones en lo que va del año. Afortunadamente con la conciliación las hemos ido resolviendo para evitar que los conflictos escalen y que lleguen a otros términos", explicó.

Entre los motivos más recurrentes de queja se encuentran la falta de comunicación entre médico y paciente en el ámbito privado, así como retrasos en citas, cirugías o entrega de medicamentos en instituciones públicas.

"El médico deja de contestarle llamadas o mensajes, el paciente se siente no atendido. Y ahí es donde se produce una queja, la pérdida de comunicación. A nivel institucional muchas de ellas son solicitudes de intervención nuestras ante el Seguro Social, ante el Issste, ante la propia Secretaría de Salud, para acelerar citas o una cirugía que se ha ido alargando", expuso.



