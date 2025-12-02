Detienen a hombre con moto robada en Ciudad Victoria

Un hombre fue detenido por personal de la Dirección de Tránsito Estatal en Ciudad Victoria al circular con una motocicleta que tenía reporte de robo, informó la Secretaría de Seguridad Pública de Tamaulipas.

De acuerdo con el parte, el hombre circulaba sobre el Libramiento Naciones Unidas de Ciudad Victoria. La unidad no portaba placas traseras y traía las luces apagadas, además el conductor no traía casco por lo cual, se le solicitó detener la marcha para realizarle las recomendaciones correspondientes establecidas en la Ley de Tránsito del Estado de Tamaulipas.

La inspección se realizó en un costado del Libramiento Emilio Portes Gil, manifestando el conductor que no contaba con la documentación para acreditar la propiedad de la unidad; al realizar la verificación del número de serie en la Plataforma México, arrojó un reporte de robo realizado en 2024.