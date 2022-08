Detienen a pirómano de Victoria

No se descarta que el autor de los incendios en el río San Marcos, en la zona centro, se trate de otro individuo, sin embargo, las autoridades investigadoras ya se avocan a esto.

"– Esta persona – prendía fuego a los pastizales estando los bomberos presentes, él lo estaba prendiendo." Juan José Perales Jaramillo, comandante de Bomberos

Derivado de un reporte de incendio en la antigua carretera a San Luis Potosí elementos de la Policía Estatal llevaron a cabo la detención de un individuo el cual habría iniciado intencionalmente varios incendios en la parte baja de la Sierra Madre Oriental, fueron Bomberos de Victoria quienes identificaron al sujeto ya que había sido visto en los alrededores de incendios similares.

"Ya teníamos varios días con un reporte que nos estaban quemando la salida vieja a Tula, la gente misma nos decía que era una persona que iba quemando entonces empezaba desde la San Marcos hasta más delante de la quebradora", fue el comandante de Bomberos, Juan José Perales Jaramillo, quien proporcionó esta información, "una vez los bomberos vieron a una persona que se dio a la fuga... esta vez que anduvieron por allá los bomberos detectaron a la persona y se pidió el apoyo a la Estatal Preventiva y fue detenida esta persona en flagrancia... traía unos cerillos que le fueron retirados inmediatamente".

Los hechos se registraron el martes de esta semana, cabe recordar que ese día, personal de Bomberos desalojó a una persona en condición de calle de los márgenes del río San Marcos en la zona centro, la cual había iniciado una fogata para calentar sus alimentos lo que representaba un peligro latente de incendio; en cuanto a la persona que fue detenida se trata de un hombre de entre 35 y 40 años – en condición de indigencia – el cual padece de sus facultades mentales.

"– Esta persona – prendía fuego a los pastizales estando los bomberos presentes, él lo estaba prendiendo, la evidencia es que los bomberos lo vieron a parte de los reportes de las personas del lugar que ya lo habían reportado, se pidió apoyo a la Policía Estatal e inmediatamente llegó la patrulla y fue detenida la persona", se desconoce el estatus legal del individuo, aunque se estima que pudo ser aprehendido por corto lapso debido a que la violación cometida es considerada como ´no grave´, "esperamos que con ese ´castigo´ que se le puso por algunas horas la persona entienda que es incorrecto lo que está haciendo".

No obstante, Perales Jaramillo consideró poco probable que esta persona sea el mismo individuo que habría incendiado el río San Marcos hasta en tres ocasiones la semana pasada, "está muy lejos del lugar pero no lo descartamos, de hecho, ya bajaron los incendios en el río San Marcos también... está muy retirado de donde esta persona se movía pero no lo descartamos", en el último mes se ha registrado un promedio de 35 a 40 incendios por semana, la mayoría intencionales para la quema de basura, puuntualizó.