Detienen a dos hombres; uno apuntó a policías con un arma falsa

Dos hombres fueron detenidos durante los operativos de seguridad y vigilancia implementados en Ciudad Victoria, uno de ellos apuntó con un arma a policías estatales y tras detenerlo se dieron cuenta que era falsa.

La Vocería de Seguridad de Tamaulipas informó que elementos de la Guardia Estatal, al hacer recorrido en la colonia Casas Blancas, observaron a un hombre quien al notar la presencia de las unidades, emprendió la huida apuntando con un arma hacia los oficiales.

Los policías estatales le dieron alcance al hombre, siendo detenido y puesto a disposición de la autoridad competente; durante la revisión se encontró un arma réplica.

Mientras que en la colonia Obrera, sobre la calle Nicolás Bravo, se detectó a un hombre que presentaba manchas de sangre en su vestimenta. Al ser entrevistado por los elementos de Ciudad Victoria, refirió haber participado en una riña.

Durante la inspección, se le aseguró un arma de fuego, por lo que fue puesto a disposición de la Fiscalía General de la República (FGR).

Desde la noche del viernes, la Guardia Estatal intensificó los operativos en la zona centro de Tamaulipas, que incluye a Ciudad Victoria, así como el municipio de Hidalgo donde habitantes han reportado supuestos hechos de inseguridad.