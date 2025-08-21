Cae en Ciudad Victoria presunto integrante de red de explotación de menores

Ciudad Victoria, Tam





Agentes de la Policía Federal Ministerial detuvieron en la capital de Tamaulipas a un hombre identificado como Juan “R”, señalado por su probable responsabilidad en el delito de trata de personas en su modalidad de contenido ilícito de menores.

La captura se llevó a cabo en la colonia Ampliación Miguel Alemán, con apoyo de elementos de la Secretaría de la Defensa Nacional y de la Guardia Nacional, en cumplimiento a una orden de aprehensión girada por un juez de control.

De acuerdo con la investigación, el detenido estaría vinculado a grupos en redes sociales donde circulaban más de 10 mil imágenes y más de mil 500 videos con contenido de abuso a menores, así como una comunidad virtual de más de cuatro mil integrantes.

Tras su captura, Juan “R” fue puesto a disposición de la autoridad judicial, que definirá en los próximos días su situación legal.

El caso forma parte de una serie de investigaciones federales contra la explotación sexual a menores en internet, un delito que ha registrado un crecimiento alarmante en México y que ha puesto en alerta a autoridades y especialistas en protección de la niñez.