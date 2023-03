Detecta autoprestamos en el Fondo Tamaulipas

Su servidora firmó estas denuncias no solo porque es mi responsabilidad como secretaria, sino porque tengo la convicción de que no debe haber impunidad contra quienes traicionaron la confianza del pueblo y extrajeron recursos para sus propios beneficios". Ninfa Cantú Deandar, Secretaría de Desarrollo Económico

La Secretaría de Desarrollo Económico presentó 17 denuncias penales por la posible comisión de delitos de hechos delictivos de corrupción, ejercicio ilícito del servicio público, abuso de autoridad y coalición de servidores públicos, en la entrega de créditos, que fueron entregados a exfuncionarios.

Durante su comparecencia la secretaria Ninfa Cantú Deandar explicó que el Fondo Tamaulipas se utilizó a discreción y hubo una mala gestión en el cobro de los créditos, que acumula una deuda de 322 millones de pesos.

Reconoció que durante el periodo de revisión se encontró que los créditos que se debieron entregar para promover la pequeña y mediana empresa tamaulipeca, se asignaron a exfuncionarios.

"El número exacto no lo tengo, pero sí son bastantes", dijo al ser cuestionada sobre los presuntos actos de corrupción y prácticas desleales, casos que se encuentran en investigación y preparación. "Su servidora firmó estas denuncias no solo porque es mi responsabilidad como secretaria, sino porque tengo la convicción de que no debe haber impunidad contra quienes traicionaron la confianza del pueblo y extrajeron recursos para sus propios beneficios".

El Fondo Tamaulipas es una institución creada para promover, apoyar y fomentar el desarrollo de los procesos productivos a través de créditos empresariales y microcréditos, sin embargo, se le dio otro uso durante el anterior sexenio.

También se detectó que hay 4,000 cuentas catalogadas como incobrables, que asciende a un monto de 258 millones de pesos.

Así mismo, de 294 cuentas vencidas que se encontraban asignadas a despachos jurídicos externos contratados en la anterior administración en 171 de ellas no se realizó gestión de cobro, relevó la secretaria. El monto asciende a 35 millones de pesos.

"Se localizaron 2,476 cuentas prescritas cuyos créditos ascienden a 232 millones de pesos, mismas que cuentan con una garantía hipotecaria a las cuales no se les dio la atención por parte del personal responsable por la anterior administración", insistió.