Se desprende remolque de pipa con hidrocarburo en la Victoria-Matamoros

Pipa de doble remolque sufrió el desprendimiento de uno de los vagones cargado con 30 mil litros de hidrocarburo; el percance se registró este miércoles sobre la carretera federal Victoria-Matamoros a la altura del entronque con la carretera Zaragoza.

El tractocamión circulaba del norte hacia el sur, y al llegar a la desviación que conecta con Zaragoza, se le descontroló la unidad al tomar el acceso con mayor velocidad, ocasionando que el tanque se desprendiera y volcara.

Las autoridades dieron orden para que se dieran las maniobras correspondientes, en cuanto al trasvase del hidrocarburo.