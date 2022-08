Hidalgo, un polvorín | Sitian 'El Chorrito' por aire y tierra

El líder de la Columna Cívica Armada ´Pedro José Méndez´, Cesáreo Leal Perales, denunció que al momento de arribar los elementos policiacos gritaron a los pobladores que se iban a morir y les lanzaron gas lacrimógeno.

La Secretaría General de Gobierno del Estado informó que las acciones de la Policía Estatal y la Investigadora corresponden a una petición de colaboración de la Comisión Nacional de Búsqueda para ingresar al municipio de Hidalgo por una diligencia por parte de personal de la Comisión Estatal de Búsqueda.

"Para apoyar esta acción, que se realiza con estricto apego a protocolos y fundamento legal, personal del Ejército Mexicano, Guardia Nacional, Policía Estatal y de la Policía Investigadora de la Fiscalía General de Justicia del Estado, resguarda la aplicación de la diligencia", se lee en un comunicado difundido por la Vocería de la Secretaría de Seguridad Pública.

En el mismo documento niegan que los elementos de las corporaciones realizaron ataques en contra de los pobladores, ni impidieron el tránsito en la zona: "Las autoridades locales han sido notificadas oportunamente de que se llevaría a cabo esta diligencia".

LOS TESTIMONIOS

"Hay formas para venir; yo no creo que para venir a hacer una diligencia, y que no conozco mucho de leyes jurídicas porque no soy perito en la materia ni licenciado, pero venir 200 gentes, más de 25 camionetas a hacer una diligencia de una persona que se perdió, llegan atropellando a la gente porque aventaron gas lacrimógeno; nos dijeron que nos íbamos a morir", fustigó el líder.

Señaló que se trata de cuestiones políticas por no apoyar al otrora candidato de la alianza "Va por Tamaulipas" que está impugnando las elecciones en los tribunales federales.

"No estamos peleando con nadie, estamos defendiéndonos de todos los ataques que nos hace el gobernó estatal, porque esa es la realidad de las cosas", señaló.

Leal Perales insistió que no se trata de un ataque a los elementos de la policía, sino que se defienden de las agresiones de los que han sido víctimas ya que cada que ingresan al municipio agreden a los pobladores.

"Lo que le dicen al presidente municipal, usted ni se meta, usted no cuenta aquí en el pueblo, así, con esas palabras; entonces pienso que estamos muy mal".

El despliegue del operativo incluyó la movilización de más de un centenar de elementos en 25 unidades oficiales en el acceso a ´El Chorrito´.

...Y alcalde denuncia amenazas

El alcalde del municipio de Hidalgo, Juan José Contreras Castillo, presentará una denuncia penal en contra del comisario de la Fiscalía General de Justicia del Estado de Tamaulipas, Iván Contreras Macías, por los delitos de daño al patrimonio municipal, amenazas y abuso de autoridad durante una diligencia por la desaparición de una persona.

Señaló que la querella penal se interpondrá, ya que durante más de seis horas de diligencia dañaron camiones recolectores de basura y unidades que se utilizan para el área de servicios públicos.

"Destrozaron estas unidades de servicios públicos, navajearon las llantas, arrancaron las baterías, el cableado, el encendido lo destrozaron todo", denunció.

Desde la mañana del martes incursionaron más de 70 unidades de las cloraciones de la Policía Estatal, Fiscalía de Tamaulipas, y del Grupo de Operaciones Especiales (Gopes), con un total de 200 efectivos, al activarse el protocolo de búsqueda por una persona reportada como desaparecida, por lo que se bloqueó el puente San Antonio que guía al santuario religioso ´El Chorrito´.

El alcalde denunció que los elementos llegaron amedrentando a los pobladores de la región, a punto de lanzar gas lacrimógeno, arma química que ataca las vías respiratorias y la visión.

Además, dijo, los propios policías infiltraron a civiles armados para generar miedo entre la población.

"Como lo hicieron en la marcha cuando íbamos a Victoria, infiltraron gente a golpear reporteros, a robar cámaras, celulares tratando de inculparnos, eran policías vestidos de civiles".

Retomando el tema de los destrozaos, dijo que también se dañó señalética y postes con los vehículos al momento de entrar al municipio.