Comerciantes temen crisis por despidos

El despido de miles de trabajadores de contrato del Gobierno del Estado –como al inicio de la actual administración– sería algo catastrófico para la economía local, consideraron comerciantes ambulantes de Victoria, al adelantar que a partir del primero de octubre entrará en funciones una nueva administración estatal.

"Los que fueron despedidos son trabajadores de abajo y ellos son los que nos compran; gracias a la población de la clase media para abajo es que con ellos sobrevivimos. De la clase media para arriba no nos compra, entonces, los que fueron despedidos fueron de la clase media para abajo y eso sí nos perjudicó bastante", recordó el dirigente de la Unión de Comerciantes de Victoria, Paulino Cortez, "Esperemos que con este gobierno no sea así".

Se estima que al inicio de la administración de Francisco García Cabeza de Vaca – en 2016 – fueron despedidos alrededor de diez mil burócratas de todas las dependencias y áreas de gobierno estatales, la mayoría concentrada en esta capital; ello llevó a una disminución del dinero circulante, provocando a su vez el cierre de establecimientos comerciales y un incremento en cuanto al desempleo; muchos de estos extrabajadores estatales optaron por dedicarse al comercio informal y otros a migrar hacia otras ciudades.

"Que el gobernador electo, el doctor Américo llegue con una sensibilidad y el corazón en la mano para que no despida a ningún trabajador para que se siga sosteniendo a Victoria, donde no hay otra cosa que burócratas y maestros", indicó Paulino Cortez y añadió: "Aquí en Victoria no hay comercio, no hay empleos bien pagados, industria tampoco hay, y los sueldos que hay en maquiladoras son muy bajos – miserables –; entonces no alcanza con ese pago que perciben para sus gastos de a diario".