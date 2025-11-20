Participan más de 3,500 personas en desfile de la Revolución Mexicana en Ciudad Victoria

Estudiantes, militares, elementos de seguridad y auxilio participaron en el colorido desfile con motivo del 115 aniversario del inicio de la Revolución Mexicana. Los contingentes y asistentes llenaron las calles de Ciudad Victoria.

En un marco lleno de folclor, música tradicional mexicana, majestuosos vestuarios y mucho colorido, con representaciones de los caudillos revolucionarios, bailables y tablas gimnásticas, también desfilaron a lo largo del bulevar Tamaulipas 255 integrantes del Ejército Mexicano, Fuerza Aérea y Guardia Nacional, y 724 elementos de la Guardia Estatal, haciendo un total de más de 3,500 participantes.

Ante la algarabía de miles de familias que se dieron cita para aplaudir el paso de los contingentes, también se sumaron 20 bandas de guerra, 54 conscriptos del Servicio Militar Nacional, 400 elementos de Protección Civil Estatal, 40 elementos de la Cruz Roja Mexicana y 13 cabalgantes.

La ceremonia fue presidida por el gobernador de Tamaulipas, Américo Villarreal, quien observó la participación de más de 3 mil 500 estudiantes, deportistas, militares y elementos de seguridad, rescate y protección civil, distribuidos en 53 contingentes entre escuelas, deportistas, fuerzas de seguridad, rescate, protección civil, entre otros.