Sin incidentes, reporta Américo Villarreal por festejos patrios

El gobernador del estado de Tamaulipas, Américo Villarreal Anaya, informó que los festejos de las Fiestas Patrias se celebraron sin incidentes en los 43 municipios del territorio tamaulipeco.

"No hubo ningún incidente, todo fue en paz", afirmó al término del Desfile Cívico Militar del 215 aniversario del inicio de la Independencia de México.

En esta parada participaron más de mil 767 estudiantes y más de mil 100 elementos de las fuerzas armadas; a lo largo de la ruta, además, se congregaron miles de familias para ovacionar a los diversos contingentes.

"Lo que tenemos ya rendido aquí, el parte con los integrantes de la Mesa de Seguridad y de su secretario técnico: se festejaron en los 43 municipios de nuestra entidad las Fiestas Patrias, el Grito de la Independencia, y afortunadamente no tuvimos ningún incidente", agregó.

Y reiteró: "Todo fue en paz y pudimos disfrutar como sociedad de estos hechos históricos que nos hermanan a todos los mexicanos".

Dijo que esto constata la forma en que "se avanza en esta administración, en la que cada vez buscamos mayor integración social, que nos lleve a un espíritu de paz, de trabajo, de bienestar y desarrollo social para todos", agregó.

El comandante de la Columna del Desfile Militar, Francisco Arroyo Quiterio, rindió el parte de novedades e informó que desfilaron 351 elementos de la Sedena, Marina y Guardia Nacional; 835 de la Guardia Estatal; 50 jóvenes del Pentatlón Militarizado; mil 767 estudiantes de 22 instituciones educativas; 43 conscriptos del Servicio Nacional Militar; 80 cabalgantes; 48 vehículos de las fuerzas armadas; 3 embarcaciones; 9 helicópteros; 81 elementos de Protección Civil y seis de la Cruz Roja Mexicana.

Antes, por la mañana, el mandatario estatal Américo Villarreal Anaya, acompañado del presidente de la Junta de Gobierno del Congreso del Estado, diputado Humberto Prieto Herrera, y del presidente del Supremo Tribunal de Justicia, magistrado Hernán de la Garza Tamez, depositaron una ofrenda floral y montaron guardia de honor ante el Monumento a los Héroes de la Independencia en Ciudad Victoria.