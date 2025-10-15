Amplían descuento para que dueños de motos se pongan al corriente

Dueños de motocicletas tienen vigente un descuento en las Oficinas Fiscales de Tamaulipas y así facilitar la regularización de su situación vehicular. La Secretaría de Finanzas amplió el programa hasta diciembre.

De acuerdo con la dependencia, gracias a esta ampliación, propietarios de motocicletas quedan exentos del pago de multas y recargos, debiendo cubrir únicamente la cantidad de 870 pesos por concepto de derechos vehiculares y placas.

Además permanece vigente el beneficio en el trámite de licencias de conducir para motociclistas. Los interesados pueden consultar los requisitos y acudir a la oficina fiscal más cercana para aprovechar este beneficio.

El objetivo de este beneficio fiscal es apoyar a propietarios de motocicletas a regularizar su situación vehicular y promover el cumplimiento de sus obligaciones fiscales.