Amplían descuento para que dueños de motos se pongan al corriente

Quedarán exentos del pago de multas y recargos, informa Secretaría de Finanzas de Tamaulipas.
  • Por: El Mañana Staff
  • 15 / Octubre / 2025 - 05:58 p.m.
Dueños de motos tienen descuentos en pagos fiscales.

Dueños de motocicletas tienen vigente un descuento en las Oficinas Fiscales de Tamaulipas y así facilitar la regularización de su situación vehicular. La Secretaría de Finanzas amplió el programa hasta diciembre.

De acuerdo con la dependencia, gracias a esta ampliación, propietarios de motocicletas quedan exentos del pago de multas y recargos, debiendo cubrir únicamente la cantidad de 870 pesos por concepto de derechos vehiculares y placas.

Además permanece vigente el beneficio en el trámite de licencias de conducir para motociclistas. Los interesados pueden consultar los requisitos y acudir a la oficina fiscal más cercana para aprovechar este beneficio.

El objetivo de este beneficio fiscal es apoyar a propietarios de motocicletas a regularizar su situación vehicular y promover el cumplimiento de sus obligaciones fiscales.

