Descartan trasvase, la Marte R. Gómez garantiza abasto

El secretario de Recursos Hidráulicos de Tamaulipas, Raúl Quiroga Álvarez, aseguró que no habrá trasvase de agua desde la presa El Cuchillo en Nuevo León, hacia la Marte R. Gómez en Tamaulipas.

Lo anterior al considerar que la presa de Tamaulipas se encuentra en niveles suficientes para garantizar el ciclo agrícola y el consumo humano en la región fronteriza.

Cabe recordar que el acuerdo de 1996 establece que se definirá si habrá trasvase o no de una presa a otra con información al corte del 31 de octubre, sin embargo, el último informe, detalla que El Cuchillo cuenta un un llenado del 92% con mil 33 millones de metros cúbicos, mientras que la Marte R. Gómez tiene 726 mm3, con un almacenamiento del 92.9%.

El acuerdo señala que abajo de 700 mm3 en la presa de Tamaulipas se deberá de trasvasar todo lo que esté por arriba de 516 mm3 del embalse en NL, al operar los dos acueductos "El Cuchillo". Requisito que no se cumple según las últimas lecturas de la Comisión Nacional del Agua (Conagua).

Respecto al trasvase entre presas, el funcionario descartó la posibilidad de enviar agua desde El Cuchillo, en Nuevo León, hacia la Marte R. Gómez, en Tamaulipas, debido a que esta última mantiene niveles óptimos.

"La presa Marte R. Gómez está poquito arriba del 90%. Si trasvasáramos agua de El Cuchillo en este momento, muy probablemente no la podríamos retener y ésta se iría al mar. Entonces, está sobrada la presa Marte R. Gómez para cumplir la demanda del ciclo agrícola del distrito de Riego 026, que es de esta presa de donde se surte el agua", expuso.

Agregó que, en los últimos cinco años, el volumen promedio de extracción para riego ha sido de 400 millones de metros cúbicos, y actualmente el almacenamiento supera los 700 millones, lo que demuestra que no existe necesidad de un trasvase.

México no cumplió con el pago

En ese mismo contexto de acuerdos, dijo que México no logró cumplir con el pago a Estados Unidos, al cubrir solo el 52% de lo acordado, pero eso no implica que esté en riesgo el consumo humano para la frontera de Tamaulipas.

"Al hacer el balance se determina, entiendo que andamos del orden del 52% de lo que debimos haber entregado y no entregamos. Entonces, sí es un volumen importante", detalló.

Quiroga Álvarez destacó que la instrucción presidencial es priorizar el consumo humano y garantizar los ciclos agrícolas solo en caso de disponibilidad, señalando que, en las condiciones actuales, no se podrá cumplir plenamente con el ciclo agrícola en varios distritos de riego como el 026, una parte del 026, ni en el 050 de Nuevo Laredo.

"Por supuesto que el uso prioritario para las ciudades de la frontera seguramente lo tendremos garantizado, que es la preocupación número uno que tiene el Estado mexicano y el gobierno de Tamaulipas", indicó.

Advirtió que las presas internacionales Falcón y La Amistad se encuentran en niveles históricamente bajos debido a la falta de lluvias en la cuenca alta del Río Bravo, lo que complica los escurrimientos y el cumplimiento de los compromisos internacionales.

"Las presas internacionales están en el nivel más bajo de la historia para un día como hoy, producto de que no ha habido precipitaciones, sobre todo en la parte alta de la cuenca, y no ha habido escurrimientos de los ríos que aportan agua a las presas", puntualizó.



