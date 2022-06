Descarta elementos por delitos electorales

{"quote":"Me quisieron sacar de la jugada con el respaldo al doctor Américo Villarreal, el doctor Américo es mi amigo de toda la vida, lo conozco desde la Secretaría de Salud y yo creo que tenemos el derecho a la libertad de expresión* Adolfo Sierra Medina, secretario general de la Sección 51 del SNTSA"}

"No hubo elementos para privarme de la libertad, así lo marca la Constitución, de tal manera que los fiscales acusadores optan por medidas cautelares entre ellas no acercarme al Hospital Canseco, no tener comunicación con los testigos y firmar un libro cada catorce días", señaló, "puedo salir de la zona conurbada Tampico-Madero-Altamira únicamente con la anuencia, con la autorización del juez".

Fue el viernes trece de mayo cuando el dirigente sindical fue aprehendido por agentes de la Policía Investigadora de la Fiscalía General de Justicia del Estado afuera de las oficinas de la Sección 51 del SNTSA en esta capital, y llevado a la ciudad de Tampico en donde se realizó la audiencia ante el juez el sábado siguiente por el supuesto delito de ´compra y coacción de votos, en hechos suscitados presuntamente el 7 de marzo de este año.

"Espero que ya se calme porque realmente no hay elementos, nuestra lucha se centra sobre los derechos de los trabajadores, exigimos que se cubran esos adeudos antes de que se vaya la actual administración", rechazó contrademandar a la Fiscalía por esta situación, "me quisieron sacar de la jugada con el respaldo al doctor Américo Villarreal, el doctor Américo es mi amigo de toda la vida, lo conozco desde la Secretaría de Salud y yo creo que tenemos el derecho a la Libertad de Expresión, yo puedo emitir una opinión en favor de un amigo y la ley no me lo impide".

El doctor Sierra Medina dijo no estar interesado en algún cargo dentro de la próxima administración estatal, pero señaló que de solicitarle su opinión, le gustaría proponer al próximo secretario de Salud estatal, aunque no mencionó posibles candidatos, "nunca hemos tocado el tema con el doctor Américo, si tengo la oportunidad voy a proponer a alguien que tenga la capacidad, el deseo y las ganas de servirle al pueblo".