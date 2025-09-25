Descarta Conagua trasvase de presas; frenan liberación de agua a Tamaulipas

El director de la Comisión Nacional del Agua ( Conagua ), Efraín Morales, confirmó que por ahora no existe un plan para trasvasar agua de la presa El Cuchillo , en Nuevo León, hacia la presa Marte R. Gómez , en Tamaulipas.

La decisión se tomará hasta el 1 de noviembre, cuando se evalúen los niveles de almacenamiento de ambos embalses.

Durante la conferencia matutina de la presidenta Claudia Sheinbaum, Morales explicó que el trasvase se encuentra regulado por un acuerdo firmado en 1996 entre los dos estados.

Este establece que para que el traslado de agua pueda llevarse a cabo, tanto la Marte R. Gómez como El Cuchillo deben tener un volumen mínimo determinado.

"Este posible trasvase es un acuerdo que celebraron entre los estados de Tamaulipas y Nuevo León, data de 1996, y lo que establece es que la presa Marte R. Gómez tiene que tener un cierto nivel y que la presa de El Cuchillo tiene que tener un cierto nivel para que el trasvase se pueda llevar a cabo", señaló.

El análisis para determinar el envío de agua se realiza hasta el 1 de noviembre.

"En ese momento se valorará, pero por ahora no está considerado", puntualizó el funcionario federal.

En los últimos años, las sequías recurrentes han golpeado la región noreste del país, sumado a la creciente demanda de agricultores tamaulipecos para garantizar el riego de sus cultivos en los Distritos de Riego 025 y 026.

A esto se suma la presión por cumplir con las cuotas de agua comprometidas con Estados Unidos en el marco del Tratado de Aguas de 1944.

En este contexto, el secretario de Recursos Hidráulicos del Gobierno de Tamaulipas, Raúl Quiroga Álvarez, Quiroga Álvarez recordó que, conforme al acuerdo de 1996, "a partir del 1 de noviembre se iniciarán los análisis para ver cuánto volumen se deberá trasvasar del Cuchillo a la Marte R. Gómez".

Aunque actualmente la presa El Cuchillo recibe más de 30 metros cúbicos por segundo y la Marte R. Gómez capta arriba de 15 metros cúbicos por segundo, lo que permitiría hablar de una recuperación positiva, no hay definiciones oficiales sobre si se realizará o no el envío de agua en el próximo ciclo.

Conagua y el Gobierno de Tamaulipas coincidieron en que el trasvase seguirá en pausa hasta que se tengan datos oficiales del almacenamiento en los embalses y se determine la viabilidad del traslado al corte del 30 de octubre próximo.

La presa El Cuchillo tiene un almacenamiento del 92%, con mil 033 millones de metros cúbicos; la Marte R. Gómez cuenta con 92.9%, con un total de 781 mm3 de agua.

Para ejecutar el trasvase de la presa El Cuchillo a la Marte R. Gómez, se deben cumplir dos condiciones principales: la presa El Cuchillo debe superar los 315 millones de metros cúbicos (Mm³) de almacenamiento y la presa Marte R. Gómez debe estar por debajo de los 700 Mm³.

Actualmente solo el primer requisito de cumple, porque la presa tamaulipeca tiene más de 700 Mm3 de agua.

En ese mismo contexto, el secretario del gobierno de Tamaulipas reconoció que aún no existe una solución definitiva para el desabasto que padecen los municipios fronterizos de Nuevo Laredo, Guerrero, Mier, Miguel Alemán, Camargo, Gustavo Díaz Ordaz, Reynosa, Río Bravo, Valle Hermoso y Matamoros.

Tomando en cuenta que en este momento, dijo, las presas internacionales Amistad (Coahuila) y Falcón (Tamaulipas) almacenan apenas 228 millones de metros cúbicos de agua, cuando se requieren al menos 350 millones para garantizar el abasto mínimo.

"Para todos los usos hablamos de que necesitamos más de mil 500 millones de metros cúbicos y en este momento hay 228 millones en el conjunto de las dos presas internacionales, Amistad y Falcón", expuso.

Quiroga Álvarez detalló que el actual ciclo de distribución de aguas del Río Bravo se cierra el próximo 24 de octubre, fecha en que se prevé que Estados Unidos exija el pago de agua, lo que incrementa la incertidumbre en la región.

El funcionario estatal subrayó que la verdadera crisis se concentra en la cuenca del Río Bravo, donde los volúmenes actuales son insuficientes para cubrir la demanda de la región.



