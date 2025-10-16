Levanta la mano Hugo Reséndez

El secretario del Ayuntamiento de Victoria, Hugo Reséndez Silva, aseguró que buscará ser candidato en las elecciones de 2027, con el objetivo de contribuir al desarrollo de la capital tamaulipeca.

"Sí o sí, estaré en la boleta electoral del 2027. Hoy es el momento de hacerlo, de aportar a la ciudad. No quiero participar por participar; quiero aportar a Victoria", declaró Reséndez Silva, quien se perfila como una de las figuras políticas más activas del equipo del alcalde Eduardo Gattás Báez.

Hijo del exalcalde Tito Reséndez Treviño, Hugo Reséndez reiteró que Victoria necesita perfiles con experiencia, compromiso y un conocimiento profundo de los problemas de sus habitantes, en lugar de improvisaciones.

"Ya no es momento de buenas intenciones, sino de resultados. Mi participación política puede ser un factor clave para consolidar la transformación de Victoria", afirmó.