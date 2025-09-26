Rechazan INE y IETAM desapariciones de Oples

La eventual desaparición de los organismos públicos locales electorales (Oples) y la transferencia de sus atribuciones al Instituto Nacional Electoral fue rechazada por los titulares del Ietam y el INE en Tamaulipas.

Tanto el vocal ejecutivo del INE en la entidad, Sergio Iván Ruiz Castellot, como el consejero presidente del Instituto Electoral de Tamaulipas (Ietam), Juan José Ramos Charre, advirtieron que centralizar todas las funciones en un solo órgano es inviable en las condiciones actuales y pondría en riesgo la organización de los comicios.

Ruiz Castellot explicó que, aunque el INE tiene experiencia y carga operativa en las elecciones federales, no podría absorber de manera inmediata las tareas que realizan los Oples.

"El INE lleva la carga operativa en los procesos electorales, sin embargo hay actividades muy importantes que realizan los Oples. En un momento determinado habría que revisar la legislación, hacer ajustes del INE, así en las condiciones actuales, no podría desarrollar cómputos simultáneos federales y estatales en los plazos que están establecidos", puntualizó.

El funcionario detalló que la eventual desaparición de los Oples requeriría cambios profundos en la normatividad, en los calendarios electorales y en la estructura interna del instituto.

"Tendría que haber una reorganización en fechas, en plazos, temas presupuestales, temas de personal. Son muchas logísticas diferentes las que se realizan a nivel Estado en cada Estado. Hay Estados con 10 municipios y hay Estados con más de 200. Entonces, pues las lógicas son muy diferentes de Estado a Estado, la legislación es diferente. Habría que buscar una homologación que permitiera trabajar de una manera similar en todos los Estados", explicó.

Además, Ruiz Castellot reconoció que de concretarse esa centralización, el costo podría ser mayor que el ahorro buscado, porque se necesitaría más personal para poder cubrir las actividades que actualmente realiza el Ietam.