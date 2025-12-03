Buscan a cuatro traileros desaparecidos sin ayuda

La desaparición de cuatro traileros el pasado 20 de noviembre en Matías Romero, Oaxaca, mantiene en vilo a tres familias tamaulipecas y una más de Veracruz, quienes avanzan en la búsqueda prácticamente sin respaldo de las autoridades de Tamaulipas y con información todavía fragmentada sobre lo sucedido en el sur del país.

José Andrés Méndez Ñeco, vocero del colectivo Amor por los Desaparecidos en Tamaulipas y consejero nacional del Sistema Nacional de Búsqueda, explicó que el caso apenas empieza a armarse con los datos parciales que aportan las familias, mientras se intenta activar la coordinación entre fiscalías y comisiones de búsqueda de ambos estados.

"Son cuatro personas que están en calidad desaparecidas en Matías Romero, Oaxaca, el 20 de noviembre de este año. Dos de ellos son de Reynosa, uno es de Río Bravo y la otra persona es del puerto de Veracruz".

El vocero confirmó que los transportistas llegaron a la base con dos pipas, pero desde ese momento se perdió contacto con ellos.

José Andrés Méndez Ñeco, vocero del colectivo Amor por los Desaparecidos.

"Solamente que llegaron a la base con las dos pipas y de ahí pues ya no se sabe su paradero realmente, qué es lo que pasó, qué sucedió".

Aunque parte de las familias decidió viajar a Ciudad Victoria para interponer una denuncia formal ante la Fiscalía, la cual no ha tomado iniciativa para acercarse a los afectados, denunció el representante del colectivo.

"La fiscalía pues no se acerca, ¿no? Siempre tiene que ser uno, la persona, la víctima, quien tiene que acercarse para interponer la denuncia", expuso.

Agregó que esto genera cargas económicas y logísticas que las familias no pueden solventar por sí mismas.

Hasta ahora, solo se han formalizado dos denuncias por el caso en Oaxaca, la de Veracruz y una de Reynosa, mientras que otras siguen pendientes porque los familiares no cuentan con recursos para trasladarse al estado donde ocurrieron los hechos.

"Ellos eran el sustento de su familia y ahora con esta lamentable desaparición se quedan indefensos y muy vulnerables", explicó.

Uno de los principales obstáculos es la falta de una reconstrucción clara del viaje.

La información disponible es escasa e incluso contradictoria en torno a cuántos viajaban juntos, si las pipas iban cargadas o vacías, y qué empresa contrató el servicio.

"Estamos ahora sí como que armando el rompecabezas para saber más o menos qué pasó. No sabemos si iban dos y dos realmente, y no sabemos si iban cargados o no, la familia desconoce totalmente eso", dijo.

Sobre la empresa o patrón responsable del traslado, la información también es inconclusa porque se desconoce el nombre de la empresa.

"La esposa de Alder que sí tenía comunicación con el patrón, pero posteriormente me dice que ya no ha tenido ningún acercamiento".

Estas lagunas impiden establecer un posible modus operandi y determinar si la desaparición está ligada al traslado de combustible o a criminales de la zona.

"No puedo decir que sea un hecho aislado, necesitamos ver realmente cuál es el tipo de modus operandi, iban vacías, cargadas, realmente desconozco y la familia también", afirmó.

A diferencia de Tamaulipas, la Comisión Local de Búsqueda de Oaxaca sí ha iniciado acciones inmediatas.

"Ellos ya empezaron desde el domingo pasado y el lunes empezaron la búsqueda inmediata con difusión, pegatinas y todo lo relacionado a una búsqueda en vida", explicó el vocero del colectivo.

El colectivo también espera que la comisionada nacional, Martha Lidia Pérez Gumencido, participe en una reunión virtual con los familiares para unificar la línea de investigación y los criterios de búsqueda.

PIDEN AYUDA A ALCALDES Y DIPUTADOS

Ante la falta de apoyo estatal, las familias han empezado a buscar ayuda con alcaldes y diputados locales para reunir lo necesario para trasladarse a Oaxaca.

'"Estamos tocando puerta con diputados y con alcaldes, para que nos puedan apoyar con recursos, para poder hacer el traslado hacia Matías Romero", indicó Méndez Ñeco.

Recalcó que el costo del viaje impide que los familiares puedan acompañar o reforzar las labores en terreno.

Por ahora solo dos de los familiares han podido viajar a Oaxaca a presentar denuncias, los otros dos, uno de Reynosa y uno de Río Bravo, siguen en espera de apoyo para completar el proceso.



