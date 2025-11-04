Proyecta Poder Judicial desaparecer 10 juzgados

El Poder Judicial de Tamaulipas contempla desintegrar 10 juzgados para concentrar sus funciones en Ciudad Victoria y fortalecer el esquema de juzgados estatales, reveló la magistrada presidenta del Supremo Tribunal de Justicia, Tania Gisela Contreras López.

Explicó que el órgano de administración está valorando los ajustes para optimizar el funcionamiento del sistema judicial, aprovechando las herramientas tecnológicas que permiten la realización de diligencias a distancia.

"El órgano de administración está haciendo esa ponderación para tratar de concentrar aquellas actividades que sea posible en Ciudad Victoria. Ahora con la tecnología permitiría que a distancia se llevara cualquier tipo de diligencia", señaló.

Contreras López precisó que, de acuerdo con los análisis, entre ocho y diez juzgados podrían ser eliminados o reconfigurados como juzgados estatales, lo que permitiría centralizar funciones y redistribuir personal hacia otras áreas.

"Entre ocho y diez juzgados están haciendo el órgano de administración... Eliminarse, sí. Entre ocho y diez puntos. Eliminar. Sí se ajustarían para volverlos estatales, más bien que no desaparecieran en su totalidad, sino que pasarían a ser estatales", explicó.

Entre los casos que se evalúan, mencionó los juzgados de ejecución de medidas y para adolescentes, los cuales registran una carga laboral baja y podrían operar bajo un esquema estatal.

"Por ejemplo, cito una parte que se valoró, la de ejecución de medidas para adolescentes y juzgados para adolescentes. Afortunadamente es muy poca la carga de trabajo y pudiera llevarnos a tener un juzgado estatal", detalló.

La presidenta del STJE subrayó que la modernización del sistema judicial va acompañada de una política de transparencia y disciplina interna, a través del Tribunal de Disciplina Judicial, instancia encargada de recibir denuncias por irregularidades cometidas por jueces o personal del Poder Judicial.

"Para eso está integrado el Tribunal de Disciplina Judicial. Este tribunal tiene como objetivo recibir todas aquellas conductas, la denuncia de conductas irregulares por parte de juzgadores, para proceder a integrar el procedimiento interno", explicó.

En este sentido, reveló que recientemente un juez fue cesado tras detectarse irregularidades en su actuación, aunque evitó proporcionar el nombre por estar sujeto a procedimiento.

"Precisamente hace dos semanas tuvimos el cese de una persona juzgadora que por razón de estar sujeta a un procedimiento no puedo revelar el nombre, pero por supuesto, porque se identificó que su actuar no estaba pegado a los principios de justicia", puntualizó.

Añadió que el Tribunal de Disciplina continúa con varios procedimientos en curso y que en su momento se emitirá un informe con los casos en sustanciación o ejecución.

"El propio tribunal dará un informe de cuáles están en sustanciación y cuáles ya en ejecución", dijo.

Entre las faltas más recurrentes se encuentran negligencia, dolo o trato inadecuado hacia el personal, situaciones que —dijo— no serán toleradas bajo su administración.

"Hay una situación también que está denunciada de manera reiterada, que es quizá un trato inadecuado hacia el personal", comentó.

Contreras López fue enfática al advertir que en el nuevo Poder Judicial no habrá espacio para la impunidad ni el tráfico de influencias, y que todos los señalamientos ciudadanos serán atendidos con seriedad.

"Lo dijimos en el discurso de campaña y también, por supuesto, en la toma de protesta: no se permitirá la impunidad, no hay lugar para la impunidad en el nuevo Poder Judicial", sostuvo.

Asimismo, afirmó que el Tribunal de Disciplina Judicial trabaja bajo el compromiso de erradicar cualquier indicio de corrupción.

"Está atento a que se pueda erradicar la corrupción y el tráfico de influencias que pudiera generarse en los juzgados", señaló.

Ante la pregunta sobre si habrá una vigilancia especial hacia los jueces y funcionarios judiciales, la presidenta respondió con firmeza:

"¿Habrá lupa para malos juzgadores? Sin duda alguna, sin duda alguna", enfatizó.

Por último, destacó que el Poder Judicial también está abriendo canales de comunicación directa con la ciudadanía a través de redes sociales, donde se reciben quejas, sugerencias y denuncias que son turnadas al Tribunal de Disciplina para su seguimiento.

"A partir también de esta apertura que hemos dado en redes sociales, hemos recibido de la ciudadanía señalamientos, quejas, sugerencias. Esto se está turnando también al Tribunal de Disciplina para que en esta instancia se le dé el seguimiento pertinente", concluyó.



