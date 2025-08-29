Depurarán Fiscalía, agentes bajo investigación

El Fiscal General de Justicia de Tamaulipas , Irving Barrios Mojica, confirmó que mantiene procesos internos de investigación y depuración contra elementos que han sido señalados por irregularidades , algunos de los cuales han sido suspendidos de sus funciones o removidos de áreas sensibles.

Hay un número grueso de investigaciones y por otro lado también sancionados, y desde luego en lo que duran esos, algunos son suspendidos o son cambiados de sus áreas de servicio". Irving Barrios Mojica, Fiscal General de Justicia de Tamaulipas

Reconoció que si bien la mayoría de los agentes cumplen con la norma y muestran compromiso con la función pública, también existen casos en los que se ha detectado la comisión de faltas o incluso posibles delitos.

"Sí, hemos hecho, bueno, el mismo Consejo de Fiscales, el mismo órgano interno de control, la misma Fiscalía de Asuntos Internos, pues hacen un trabajo permanente de estar atendiendo los casos, muchas veces fundados o no, y ver hasta dónde llega la responsabilidad de aquellos compañeros que, bueno, no están adecuados a la norma o en aquellos que, hay que decirlo, pudieran incurrir en alguna responsabilidad penal en la comisión de algún delito", señaló.

Barrios Mojica destacó que la política de la Fiscalía es clara, y quienes no acrediten vocación o incurran en faltas graves serán separados e investigados, o en su caso reprueben los exámenes de control y confianza que se realizan de forma periódica y al azar entre el personal operativo y administrativo.

"Pues bueno, estamos investigando, son los menos, pero también se trata de que los compañeros que están en las filas de la Fiscalía General de Justicia del Estado, pues son los que en verdad tengan el compromiso y la vocación, y los que no, pues indudablemente tendrán que ser investigados y en su momento sancionados", afirmó.

El fiscal explicó que actualmente hay un "número grueso" de expedientes abiertos contra servidores públicos de la institución, aunque no precisó la cifra total de agentes bajo investigación.

"No le puedo decir ahorita el número, pero sí trabajamos ahí, hay un número grueso de investigaciones y por otro lado también sancionados, y desde luego en lo que duran esos, algunos son suspendidos o son cambiados de sus áreas de servicio", informó.

El funcionario subrayó que la depuración debe ir acompañada de medidas de dignificación hacia quienes sí cumplen su labor.

Recordó que, en paralelo a los procesos de control interno, la Fiscalía impulsa un esquema de reconocimientos, estímulos y profesionalización, a través del Consejo de Fiscales.

"Estamos trabajando en el interior del Consejo de la Fiscalía, en el Consejo de Fiscales, precisamente en los reconocimientos, en los estímulos también, en base a los objetivos, en base a la productividad de cada uno de los compañeros y también en base a la antigüedad", detalló.

Barrios sostuvo que este equilibrio entre exigencia y reconocimiento es indispensable para que la institución pueda responder a la expectativa ciudadana, y haya una corporación firme, leal e incorruptible.

"Se trata de que los compañeros que están en las filas de la Fiscalía... sean los que en verdad tengan el compromiso y la vocación", insistió.

El fiscal recordó que la investigación de delitos y la persecución de los responsables solo puede sostenerse si la institución cuenta con personal confiable, comprometido, y que esté en constante capacitación.

"Es un reconocimiento que debe de surgir desde la sociedad, desde las mismas instituciones, pero como un eje rector que nosotros vemos en la Fiscalía, pues tiene que venir acompañado precisamente de la capacitación, de la dignificación en salarios, del acompañamiento, del equipamiento adecuado para poder hablar de un trabajo profesional y sobre todo de la dignificación de esta responsabilidad social que tienen tan alta", concluyó.



