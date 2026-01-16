Deportados seis mil tamaulipecos en el primer año de Trump

El inicio del segundo periodo de gobierno de Donald Trump en la presidencia de los Estados Unidos y el endurecimiento de las políticas migratorias en este país, generó que un total de seis mil 923 tamaulipecos fueran deportados por este país a territorio mexicano.

De acuerdo con datos de la Unidad de Política Migratoria de la Secretaría de Relaciones Exteriores las 6,923 personas originarias de Tamaulipas que fueron repatriadas en el año 2025 representa un aumento del 6% en comparación con las cifras de 2024.

De acuerdo con los datos obtenidos en 2024 se registraron 6,527 deportaciones de tamaulipecos. El incremento en 2025 se compone de 6,235 hombres y 688 mujeres del estado. Estas cifras se enmarcan en un total de 44,952 mexicanos repatriados por la entidad durante el mismo año.

Un contraste significativo se observa en el grupo de menores de 18 años. En 2025, la cifra de tamaulipecos menores de edad deportados por las autoridades norteamericanas alcanzó los 1,591, distribuidos en 1,557 niños y adolescentes hombres y 34 mujeres.

Esta cifra representa una disminución considerable del 30% en comparación con 2024, cuando se contabilizaron 2,285 menores de 18 años (2,213 hombres y 72 mujeres) regresados a Tamaulipas.

Este descenso en la repatriación de menores podría sugerir diversas dinámicas, desde una menor cantidad de intentos de cruce por parte de este grupo vulnerable ante políticas migratorias más estrictas, hasta cambios en los protocolos de detención y procesamiento por parte de las autoridades estadounidenses.

Las políticas migratorias de Estados Unidos, especialmente aquellas que se han caracterizado por un endurecimiento en la frontera y procesos de deportación, continúan teniendo un impacto directo en las familias y comunidades de Tamaulipas.

A nivel nacional, las repatriaciones de mexicanos desde Estados Unidos también reflejan una intensa actividad. Según la misma Unidad de Política Migratoria de la Secretaría de Relaciones Exteriores, durante los primeros once meses de 2025 (enero a noviembre), el país registró un total de 144,061 repatriaciones de mexicanos.

Tamaulipas, con 44,952 repatriados recibidos en sus puntos fronterizos en el mismo periodo, se posiciona como la entidad federativa con el mayor número de recepciones a nivel nacional.

Esto subraya el papel preponderante de la frontera tamaulipeca como punto de retorno para miles de connacionales, no solo originarios del estado, sino también de otras partes del país. Tras Tamaulipas, los estados con mayor número de repatriaciones en sus puntos de recepción fueron Sonora (19,566) y Chihuahua (18,323).

Las políticas migratorias implementadas por Estados Unidos han mantenido una presión constante sobre la frontera, con un enfoque que ha generado redadas en los condados que son vecinos con los municipios tamaulipecos, que provocan expectación entre la ciudadania .



