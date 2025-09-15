Aumenta interés en denuncias digitales

La Fiscalía General de Justicia del Estado ha reportado un aumento en el uso de la plataforma de denuncia digital, una herramienta que permite a la ciudadanía presentar reportes y realizar diversos trámites de manera remota, sin necesidad de acudir personalmente a las oficinas del Ministerio Público.

El fiscal general Irving Barrios Mojica destacó la eficacia de este sistema y el interés de la población en utilizarlo, por la rapidez y evitar los trámites burocráticos que se deben hacer en las instalaciones de la institución, sin embargo, no presentó cifras.

“Ha estado funcionando muy bien. No traigo ahorita los números exactos, pero lo que sí les puedo mencionar es que la sociedad ha hecho uso de esta herramienta y ha venido cada mes con mes subiendo los números de denuncias”, señaló.

La plataforma de denuncia digital busca reducir la incidencia delictiva mediante un análisis preliminar de las denuncias antes de iniciar formalmente una carpeta de investigación, lo cual optimiza los recursos de la institución.

Para la ciudadanía, elimina las barreras físicas y reduciendo tiempos en los trámites mientras que para la Fiscalía, fortalece su capacidad operativa, fomenta la transparencia y mejora la percepción ciudadana sobre la impartición de justicia.

Este mecanismo se encuentra activo también en los estados de Ciudad de México, Colima y Nuevo León.

La plataforma, explicó el funcionario, inició con cobertura en Ciudad Victoria y la región sur del estado, pero actualmente se ha extendido a Reynosa, Nuevo Laredo y los principales municipios del norte.

“Esta expansión permite que más ciudadanos puedan presentar denuncias de manera ágil y segura”.

Entre los servicios que ofrece la Fiscalía a través de la vía digital se encuentran la presentación de denuncias por distintos delitos, la expedición de cartas de antecedentes no penales, la gestión de documentos extraviados y la reposición de placas vehiculares.

Barrios Mojica puntualizó que “no estamos hablando de miles de casos de documentos”, sino de un volumen creciente que refleja la confianza de la ciudadanía en la herramienta.

El fiscal general destacó que el crecimiento de la denuncia digital forma parte de un esfuerzo por modernizar la Fiscalía y acercar la justicia a la población.

La Fiscalía digital, agregó, ha permitido reducir tiempos de atención y agilizar la interacción de la ciudadanía con los servicios de justicia.

“Al principio era Victoria, la región sur, pero ahora también la región norte, Reynosa, Nuevo Laredo… los principales municipios ya van utilizando cada vez más la denuncia digital”.

Además, resaltó la importancia de mantener actualizados los controles de confianza del personal que atiende estos servicios, para garantizar transparencia y profesionalismo.

“Los exámenes de control de confianza por el Sistema Nacional de Seguridad Pública para poder permanecer en las instituciones, cada tres años todo personal de la Fiscalía tiene que estar haciendo esos tres años. Así es, cada tres años”, comentó.



